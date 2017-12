LUZ, CÂMERA, AÇÃO!

Para quem quer estudar cinema, produção, roteiro, televisão, atuação, direção e novas mídias, fazer um curso fora do país – de qualquer tempo de duração – é uma oportunidade única.

No ano passado visitei algumas escolas de Film and Television nos EUA e Europa. Conversei com alunos, professores e reitores e fiquei completamente encantada com o que vi e ouvi – it’s all about storytelling!

São celeiros de talentos e criatividade que produzem as mais incríveis histórias das mais diferentes formas. Oferecem expertise de mercado, tecnologia de ponta, equipamentos dos sonhos e espaços – sem exceção – onde se respira produção, direção e arte dia e noite. Além de concentrarem gente do mundo todo, o que desafia qualquer background e dá abertura para que o mix com novas culturas e expressões de arte aconteça.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De cursos de curta duração (em várias modalidades) aos mais prolongados (graduação, certificates, diploma courses, MFA, MA etc.) a oferta é enorme.

Confira abaixo a lista de opções:

> University of Southern California – USC Cinematic Arts

SUMMER PROGRAMS

A escola é considerada no 1 pela maioria dos críticos. Recebe doações de Spielberg e George Lucas, IMAX e outros. Tem um campus extraordinário em Los Angeles, professores premiados e equipamentos dos sonhos. Oferece Bachelor of Arts, Bachelor of Fine Arts e um Master of Fine Arts. E, se você quiser saber quem será a próxima geração de vencedores nas várias áreas de cinema, televisão e novas mídias, não deixe de visitar o campus!

Quem já estudou lá: Judd Apatow, Stacey Sher, Ron Howard

> New York University – Tisch School of the Arts

SUMMER PROGRAMS

A Tisch School of the Arts tem um Campus urbano no coração do Village inacreditavelmente bem equipado, repleto de excelentes profissionais e alunos altamente qualificados. Um celeiro de talentos, prêmios importantes, uma incubadora para a nova geração! Oferece vários cursos de Graduação e Mestrado em Performing Arts, Film and Television e New Media. Além de cursos de verão e outras oportunidades.

Quem já estudou lá: Martin Scorsese, Oliver Stone, Joel Coen

> UCLA – School of Theater, Film and Television – TFT

SUMMER PROGRAMS

Localizada em Westwood, Los Angeles, a TFT é consistentemente classificada como uma das melhores instituições de arte do mundo. Oferece um currículo inovador que integra o estudo e a criação de performances ao vivo, cinema, televisão e artes digitais. Os cursos de Graduação e Pós-graduação incluem Atuação, Direção, Roteiro, Produção, Animação, Fotografia, Design de iluminação, Cenografia, Figurino, Design de som, “Moving Image Archive Studies”. A escola também oferece cursos de Doutorado.

Quem já estudou lá: Alexander Payne, Tim Robbins, Beth Behrs

> American Film Institute

SPECIAL PROGRAMS

O Conservatório AFI dá forte ênfase a narrativa visual de histórias (storytelling) e à expressão pessoal. Os alunos trabalham e aprendem em um ambiente colaborativo, “hands-on”. A cada ano, mais de 120 curtas são produzidos pelos alunos do AFI Conservatory. A escola oferece Master of Fine Arts em seis áreas: Cinematografia, Direção, Edição, Produção, Direção de Arte e Roteiro.

Quem já estudou lá: David Lynch, Darren Aronofsky, Terrence Malick, Paul Schrader, Janusz Kaminiski, Anne Garefino

> Beijing Film Academy

Para quem quer estudar num celeiro de novos talentos em produção de filmes e TV, a Beijing Film Academy oferece cursos em Direção, Produção e Roteiro. Altamente seletiva, é estreitamente ligada ao Beijing Film Studio. Oferece um Bachelors in Fine Arts em Inglês para alunos internacionais.

Quem já estudou lá: Zhang Yimou, Chen Kaige, Tian Zhuangzhuang

> The Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague – FAMU

SUMMER SCHOOL

É a 5a universidade de cinema e televisão mais antiga do mundo e uma das mais prestigiadas! Oferece vários programas em Inglês: ateliers de verão de uma a seis semanas, programas de um semestre organizados no exterior, programas de um ano e programas de Mestrado. Os cursos oferecem um mix de sessões práticas de filmmaking (com assistência), roteiro e disciplinas acadêmicas relacionadas ao audiovisual.

Quem já estudou lá: Milos Forman, Emir Kusturica, Agnieszka Holland

> National Film and Television School – NFTS

CURSOS de CURTA DURAÇÃO

Considerada uma das melhores escolas de cinema, televisão e novas mídias do mundo a NFTS é uma instituição de ensino pequena e altamente seletiva. ‘Learning by Doing’ é a filosofia que permeia todos os cursos da NFTS que são liderados por profissionais altamente qualificados de mercado, vencedores de muitos prêmios. Oferece Masters of Arts em diversas áreas, Diploma courses, Certificate courses e Short Term courses.

Quem já estudou lá: David Yates, Nick Park, Beeban Kidron

> LA FEMIS

SUMMER COURSES

Fundada em 1986, La Femis é a escola mais prestigiada da França. Altamente seletiva, somente 3% dos alunos que se inscrevem são aceitos para estudar lá. A maioria dos alunos de La femis recebe prêmios em festivais ao redor do mundo. Oferece cursos de Cinema, Direção, Cinematografia, Produção, Roteiro, Edição, Engenharia, Design de som, Distribuição e exibição.

Quem já estudou lá: Francois Ozon, Noemie Lvovsky, Celine Sciamma

> Columbia University School of the Arts

SUMMER SCHOOL

Com um corpo docente de profissionais respeitados em Hollywood e na comunidade do cinema independente, a Columbia School of de Arts oferece cursos em quatro diferentes áreas de estudo: Cinema, Roteiro, Teatro e Artes Visuais. Sediada em Nova York, a escola acrescenta ao seu currículo o vigor e a experiência dos teatros e musicais da Broadway. Seus programas de Master of Fine Arts, Master of Arts e Graduação são um cruzamento de criatividade de ponta, rigor intelectual e atividades ‘hands on’.

Quem já estudou lá: Kathryn Bigelow, Lisa Cholodenko, Nicole Holofcener, Jennifer Lee

> Chapman University – Dodge College of Film and Media Arts

SUMMER SCHOOL

A escola oferece uma gama completa de cursos de graduação e pós-graduação para estudantes interessados em todas as facetas da arte do cinema e da mídia. Com instalações de ponta e corpo docente com muita em cinema, reúne a experiência de produção de mais de 300 filmes de longa metragem, um ambiente de aprendizagem prática, oportunidades de viagens internacionais, estágios e sinergia em todos os seus programas.

Quem já estudou lá: Ben York Jones, Chris Marrs Piliero

> California Institute of the Arts – CalArts

Fundada nos anos 60 por Walt Disney, a CalArts, em Valencia, California, oferece programas de graduação e pós-graduação em suas seis escolas: Arte, Estudos críticos, Dança, Cinema / Vídeo, Música e Teatro. Promove um ambiente de aprendizagem fundamentado na multidisciplinaridade, colaboração, experimentação criativa, reflexão crítica e diversidade de vozes.

Quem já estudou lá: Tim Burton, John Lasseter, Chris Buck

> University of Texas – Moody College of Communication (Radio, Film and Television School)

O departamento de Radio Film and Television da University of Texas at Austin oferece em seus programas de graduação e pós-graduação a oportunidade de estudos em Produção, Roteiro e Media Studies. Promove um ambiente de aprendizagem multidisciplinar onde o aluno deve aprender um pouco de tudo até se especializar profissionalmente. Sempre orientado por professores altamente qualificados e com muita experiência de mercado.

Quem já estudou lá: Robert Rodriguez, Matthew McConaughey, Bruce Hendricks

> Wesleyan University Film Studies

Considerada uma escola top para graduação em Film and Television os alunos de Wesleyan aprendam a escrever, dirigir e editar um filme “the old school way” (embora também aprendam digital). A escola também prima pelo Wesleyan Cinema Archives, uma enorme e preciosa coleção de documentos históricos do cinema e das artes à disposição dos alunos para estudos e ampliação de conhecimento.

Quem ja estudou lá: Miguel Arteta, Michael Bay, Zak Penn

> Syracuse University – College of Visual and Performing Arts

O Departamento de Transmídia da Syracuse University oferece cursos de graduação e pós-graduação em Cinema, Animação e efeitos visuais, Fotografia e Vídeo-arte. Os programas oferecem estudos acadêmicos rigorosos e currículos desafiadores, instalações de ponta e estúdios profissionais! Vale a pena conhecer a escola!

Quem já estudou lá: Albert Maysles, Chris Renaud, Aaron Sorkin

> Lodz Film School

Criada em 1948, produziu os mais importantes nomes do cinema polonês. A escola hoje oferece cursos de graduação e pós-graduação e quatro departamentos: Direção de Cinema e TV (direção, edição de filme, roteiro), Direção de Fotografia e Produção de TV (direção de fotografia, animação e efeitos especiais, fotografia, produção de televisão) Atuação e Organização da Produção de Cinema (organização da produção de cinema e televisão).

Quem já estudou lá: Andrzej Wajda, Krzysztof, Jerzy Skolimowski

> Outras excelentes opções para você pesquisar:

Loyola Marymount University; Emerson College; Boston University; University of North Carolina School of the Arts; Northwestern University; Wesleyan University; Stanford University; DePaul University; Rhode Island School of Design; Florida State University; Columbia College Chicago; Savannah College of Art and Design; California State University Northridge; San Francisco State University; Ringling College of Art and Design; Colorado Film School; Norwegian Film School; London Film School; National Film School of Denmark; University of Television and Film Munich; Whistling Woods International; Korean Academy of Film Arts; Tel Aviv University; Australian Film, Television and Radio School; Centro Sperimentale di Cinematografia; Gerasimov Institute of Cinematography; Universidad del Cine – UCINE; EICTV – Escuela Internacional de Cine y Televisión.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fotos: arquivo pessoal da autora. Não podem ser reproduzidas sem autorização prévia.