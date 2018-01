Já pensou em trabalhar no Canadá?

Excelente destino para quem busca uma carreira internacional, o país tem políticas de imigração amigáveis e muitas ofertas de trabalho. Confira!

País que anualmente recebe milhões de estrangeiros, o Canadá está sempre à procura de mão-de-obra internacional qualificada para suprir as demandas do mercado de trabalho. Com uma particular tolerância à diversidade, considerada fonte de criatividade e de vantagem na prosperidade da economia, em 1970 uma política de multiculturalismo foi introduzida no país. Em 2016, novas medidas foram lançadas pelo país para reduzir a lista de espera de candidatos que querem juntar-se às suas famílias.

Apesar do fluxo migratório intenso, como o Brasil não está entre os países que mais enviam imigrantes para o Canadá, há muitas ofertas para brasileiros com boas qualificações profissionais.

As oportunidades de trabalho existem por todo o país. No entanto, na parte onde o inglês é o idioma oficial, há mais chances. Vale a pena lembrar que para seguir uma carreira no Canadá, você precisa ser um especialista em sua área, ter muita experiência profissional e domínio do inglês ou do francês, é claro.

Engenharia, saúde e tecnologia da informática são as carreiras com maior demanda. No entanto, engenheiros brasileiros precisam validar o diploma brasileiro antes de começar a atuar profissionalmente. O processo é lento e bastante burocrático e enquanto não for aprovado, a atuação se restringe ao nível técnico.

Pesquise as oportunidades no banco de empregos do Governo do Canadá. Outra excelente ferramenta de busca é o Express Entry. O programa possui uma lista de 347 profissões para trabalhadores qualificados que pretendem entrar com o processo de visto para o Canadá. Os estrangeiros com maior pontuação são convidados a “aplicar” para a residência permanente no país.

Para viver e trabalhar no Canadá é importante preparar seu currículo adequadamente. Lembre-se que este é um processo que exige planejamento e tempo. Invista em atividades que ajudem você a abrir o caminho para efetivamente conquistar uma carreira no exterior. Como criar uma rede de relacionamentos no país, através de associações de classe, eventos e redes sociais profissionais.

Outro aspecto fundamental é entender o custo de vida nas diferentes cidades. Se você tem família, informe-se a respeito do sistema de ensino no país. Quanto mais se preparar para a sua mudança, melhor ela será. Seja curioso, pesquise. Acumule o máximo de informações que puder obter antes da sua partida. Se puder visitar as cidades de seu interesse antes de fazer sua mudança definitiva, faça isso. É um investimento que sem dúvida nenhuma vale a pena.

>> Para conferir as vagas abertas no exterior acesse o site Vagas pelo Mundo.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.