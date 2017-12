Já pensou em estudar no Reino Unido?

A feira UK Universities acontecerá em SP no dia 28/10 e no RJ em 31/10. Inscreva-se!

Você já ouviu falar da London School of Economics, da University College London e do Imperial College London, certo? Estas três instituições estão ranqueadas entre as 20 melhores do mundo, segundo o Times Higher Education 2016-2017. São quase mil anos de tradição acadêmica, que incluem cerca de 100 Prêmios Nobel em Ciência e Tecnologia, muitos deles estrangeiros que fizeram carreira no Reino Unido.

O diferencial do ensino superior no Reino Unido é a combinação entre excelência e a aplicação prática dos estudos. O objetivo é ajudar o aluno a desenvolver habilidades para o mercado de trabalho. Cada universidade é especialista em, pelo menos, uma área de pesquisa científica, ou em uma disciplina, como administração, design, música e engenharia. Estudar no Reino Unido prepara de fato o aluno para atuar na área em que se especializou.

Pensamento crítico e criatividade são estimulados nas salas de aula e no convívio com colegas de várias partes do mundo. Anualmente, as universidades do Reino Unido recebem mais de 400 mil alunos estrangeiros, população que garante uma rica experiência multicultural.

Quer saber mais sobre estas e outras vantagens da vida estudantil no Reino Unido? Inscreva-se na feira UK Universities 2017. Mais de 20 universidades já confirmaram presença. Você poderá conversar com os representantes das escolas e tirar todas as suas dúvidas. Também vai ficar por dentro dos prazos de candidatura e ofertas de bolsas de estudo.

Além disso, poderá participar de um bate papo comigo, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vamos falar dos mitos e verdades sobre estudar no exterior.

A feira acontece em São Paulo (28 de outubro) e no Rio de Janeiro (31 de outubro). A entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas online. Participe!

>> Serviço

Universities UK 2017 – São Paulo

Hotel InterContinental São Paulo

Alameda Santos, 1123 – Jardim Paulista

Sábado, 28 de Outubro

14:00 até 19:00

Universities UK 2017 – Rio de Janeiro

Hotel Rio Othon Palace

Avenida Atlântica 3264

Terça feira, 31 de Outubro

16:00 até 21:00

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.