International Student Identity Card (ISIC)

O ISIC, International Student Card, é a única identidade estudantil reconhecida no mundo todo. Oferece descontos em várias empresas de viagem, atrações e hotéis, além do ISIC Emergency Help Line, um serviço telefônico gratuito, que funciona 24 horas e, em caso de emergências no exterior, oferece alguns serviços de apoio.

Quem pode tirar? Estudantes do ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, doutorado, pré-vestibular, curso técnico com carga horária semanal de 18h e cursos no exterior com duração mínima de 12 semanas.

Custa em torno de R$ 40,00 e pode ser solicitada pelo site: http://www.carteiradoestudante.com.br/

Foto: arquivo pessoal da autora. Não pode ser reproduzida sem autorização prévia.