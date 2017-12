Inscrições abertas para o Programa Jovens Embaixadores

Não perca esta oportunidade, participe do Programa Jovens Embaixadores! Inscrições até 09/08.

As inscrições para a décima sexta edição do Programa Jovens Embaixadores, intercâmbio estudantil de três semanas nos Estados Unidos, estão abertas até 9 de agosto de 2017.

Estudantes selecionados partem em janeiro de 2018. Durante a primeira semana, conhecem Washington D.C., a capital americana. Participam de reuniões com organizações dos setores público e privado, de oficinas sobre liderança e empreendedorismo juvenil, e visitam escolas e projetos sociais.

Na sequencia, são divididos em grupos menores e viajam para diferentes estados americanos, onde são hospedados por famílias-anfitriãs. Frequentam aulas em escolas locais e interagem com estudantes americanos da mesma idade, em atividades sociais e culturais nas comunidades. Como jovens embaixadores, fazem apresentações sobre o Brasil.

Para participar, os interessados devem ser brasileiros, ter entre 15 e 18 anos, pouca ou nenhuma experiência no exterior e nunca ter viajado para os Estados Unidos. Além disso, devem ser alunos do ensino médio da rede pública, ter excelente desempenho escolar e boa fluência em inglês. Um perfil comunicativo, de liderança e iniciativa, também é altamente valorizados. Os futuros jovens embaixadores também devem estar engajados em atividades comunitárias e comprovar participação voluntária por pelo menos um ano (contínuo ou não).

Faça parte do Programa Jovens Embaixadores, conheça todos os detalhes AQUI. Inscreva-se até 09 de agosto pelo site ou pelo facebook.

O programa cobre passagens áreas domésticas e internacionais, orientação em Brasília, visto, hospedagem, alimentação, seguro saúde, kit básico de roupas de inverno e todas as atividades envolvidas. Custos para emissão do passaporte e despesas pessoais são de responsabilidade do participante.

Sobre o Programa Jovens Embaixadores:

Criado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em 2002. Desde 2003, 517 jovens brasileiros já participaram do programa. Em 2010, passou a ser reproduzido em todos os países do continente americano e um programa inverso, para jovens norte-americanos representarem os EUA na América Latina, foi criado.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.