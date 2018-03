Inscrições abertas para o Programa de Embaixadores da Brazil Conference 2017

Conferência sobre o Brasil acontecerá nos Estados Unidos. Três estudantes de graduação de universidades brasileiras serão selecionados para participar.

Se você é aluno de graduação em uma universidade brasileira e está disposto a aprender, debater e compartilhar ideias sobre problemas e possíveis soluções para o Brasil, inscreva-se no Programa de Embaixadores da Brazil Conference.

A terceira edição da Brazil Conference at Harvard and MIT, iniciativa dos estudantes brasileiros dessas duas instituições, será realizada em abril de 2017 em Cambridge, Massachussets. O evento contará com a presença de importantes lideranças brasileiras dos setores público e privado nas áreas da economia, tecnologia, política, saúde, esporte e educação.

Este ano, três estudantes de graduação de universidades brasileiras serão selecionados para participar da conferência e receberão passagens aéreas, hospedagem, alimentação, ingressos para a conferência e auxílio com os custos para o visto de entrada nos Estados Unidos.

Ao retornarem ao Brasil como jovens embaixadores, deverão atuar como disseminadores das discussões e experiências vividas na Brazil Conference em suas universidades de origem.

> Como se inscrever:

As inscrições estão abertas até 11 de dezembro no site Na Prática da Fundação Estudar, uma instituição parceira da Brazil Conference. Cadastre-se no site Na Prática e acesse o link do programa para fazer sua inscrição.

Podem participar estudantes maiores de 18 anos que estejam cursando graduação em qualquer instituição de ensino superior pública ou privada do Brasil. Fluência em inglês é recomendada mas não obrigatória. O evento terá tradução simultânea.

Na primeira fase da inscrição os candidatos devem preencher seus dados pessoais e acadêmicos, realizar um teste de lógica e responder a perguntas sobre seus interesses e experiências. Os candidatos também precisam gravar um vídeo de dois minutos contando um pouco sobre sua história e fazer uma pergunta relevante sobre o Brasil que gostariam de ter respondida durante a conferência.

Candidatos aprovados na primeira fase serão chamados para uma segunda etapa de entrevistas que será realizada presencialmente ou por Skype. As inscrições serão avaliadas pela organização do evento e os resultados serão divulgados em janeiro de 2017.

> Confira o cronograma do processo seletivo:

11 de dezembro de 2016 – Final das inscrições para a primeira fase

22 de dezembro de 2016 – Divulgação dos aprovados para fase de entrevistas

18 de janeiro de 2017 – Resultado dos três finalistas

Dúvidas sobre o Programa de Embaixadores da Brazil Conference? Escreva para contact@brazilconference.org

