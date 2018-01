Inscrições abertas para competição científica internacional

Considerada uma das maiores competição de comunicação científica do mundo, o FameLab é realizado pelo British Council. Inscrições até 28/02.

Lançado em 2005 pelo Festival de Ciência de Cheltenham, na Inglaterra, o FameLab é realizado em 32 países pelo British Council. Considerada atualmente uma das maiores competição de comunicação científica do mundo, está em sua terceira edição no Brasil.

Os objetivos são promover a aproximação entre cientistas e público em geral e incentivar o desenvolvimento de competências em comunicação, em especial a habilidade oral, entre pesquisadores.

Quem pode participar?

> Bolsistas CNPq, Confap/Faps e Fapesp

Bolsistas de Mestrado (stricto sensu), Doutorado, Doutorado Direto e Pós-Doutorado, com bolsa vigente até o dia 30 de junho de 2018 ou data posterior, nas áreas de Ciências da Vida ou Ciências Exatas, Tecnológicas e Engenharias e que sejam fluentes em Português e Inglês, das seguintes agências:

– CNPq, independente da Unidade da Federação;

– FAPESP – bolsistas que estejam com a bolsa no país interrompida não são elegíveis;

– Outras Fundações de Amparo à Pesquisa filiadas ao CONFAP: FAPEG (Goiás), FAPEMA (Maranhão), FAPEMIG (Minas Gerais), FAPES (Espírito Santo), FAPESB (Bahia), FAPESC (Santa Catarina), FAPITEC (Sergipe) e Fundação Araucária (Paraná).

> Não bolsistas

– Idade mínima de 21 anos

– Brasileiros residindo no Brasil que estejam cursando ou tenham concluído o mestrado (stricto sensu), doutorado, pós-doutorado ou livre-docência nas áreas de Ciências da Vida ou Ciências Exatas, Tecnológicas e Engenharias em uma Instituição de Ensino Superior (IES) brasileira reconhecida pelo MEC

– Estrangeiros que estejam devidamente matriculados e cursando mestrado, doutorado, pós-doutorado ou livre-docência nas áreas de Ciências da Vida ou Ciências Exatas, Tecnológicas e Engenharias em uma instituição de ensino superior brasileira reconhecida pelo MEC

– Candidatos de anos anteriores que não tenham sido contemplados com o prêmio podem submeter seus vídeos para avaliação novamente

– Fluência em Português e Inglês será exigida

Importante: Algumas agências possuem exigência próprias para participação. Para mais informações, consulte o a chamada de propostas para o FameLab Brasil 2018 na página do concurso FameLab.

Pessoas com educação formal na área de Comunicação ou que trabalham/participam ativamente em televisão, rádio e canais de mídia social – YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, com mais de 10 mil seguidores/inscritos não podem se inscrever.

As inscrições estão abertas até 28/02. As candidaturas devem ser apresentadas por meio de um vídeo de inscrição e realização de cadastro eletrônico no site do FameLab.

O vídeo com uma apresentação oral em português de um tópico de ciência e/ou tecnologia, seguido da respectiva versão em inglês deve atender aos seguintes critérios:

– Duração máxima de seis minutos. Três minutos para a versão em português e três minutos para a versão em inglês. Vídeos com duração maior serão desclassificados

– Formatos: .mov ou .mp4, com até 50 megabytes

– Não utilizar PowerPoint ou outro dispositivo eletrônico de apresentação, com uso limitado de materiais de apoio portáteis

– Não ter música de fundo

– Não estar editado ou ter efeitos especiais

– Incluir apenas o apresentador

Os 30 finalistas selecionados participarão de um treinamento intensivo para a semifinal nos dias 23 e 24 de abril. A preparação será realizada por uma equipe de especialistas em comunicação científica, em inglês e sem tradução simultânea, no Museu do Amanhã, Rio de Janeiro.

A semifinal nacional acontecerá em 25 de abril, também no Museu do Amanhã. Nela, os 30 candidatos selecionados, farão suas apresentações ao vivo, em português, perante comitê avaliador e convidados.

Dez participantes seguirão para a próxima fase preparatória para a Final Nacional em 27 de abril.

Os selecionados para as etapas presenciais terão suas despesas de participação – passagens aéreas e diárias – totalmente custeadas, tanto nas etapas nacionais quanto na internacional, na Inglaterra. Participantes devem estar com seus passaportes válidos e ter disponibilidade para comparecer às etapas presenciais do concurso, tanto no Brasil quando no Reino Unido.

As finais internacionais acontecerão de 4 a 10 de junho de 2018 e serão realizadas em inglês no Cheltenham Science Festival, Reino Unido. Inscreva-se, participe!

