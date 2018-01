Inscrições abertas para bolsas de estudo Eiffel

O Programa Eiffel oferece bolsas de mestrado e doutorado para estudantes internacionais. Confira!

O Ministério das Relações Exteriores e do Desenvolvimento Internacional da França está com as inscrições abertas para o programa Eiffel de bolsas acadêmicas destinadas a estudantes internacionais admitidos em instituições de ensino francesas. As bolsas tem por objetivo estimular as universidades franceses a atraírem os melhores alunos para cursos de mestrado e doutorado.

>> As áreas de estudo contempladas pela bolsa Eiffel para 2016 são:

– Engenharia para o nível Master; e ciências da engenharia e ciências exatas para o Doutorado (engenharia, matemática, física, química e ciências da vida, nano e biotecnologia, ciências da terra, do universo e do meio ambiente, ciência e tecnologia da informação e da comunicação);

– Economia e gestão;

– Direito e ciências políticas.

As bolsas do programa Eiffel são oferecidas diretamente às universidades francesas. Os interessados em participar da seleção do programa Eiffel devem primeiro se candidatar para um programa de mestrado ou doutorado em uma instituição francesa que terá até 8 de janeiro de 2016 para encaminhar as candidaturas ao Campus France de Paris. Candidaturas encaminhadas diretamente pelo estudante ao Campus France Paris serão desconsideradas.

>> A bolsa para o estudante de Master é de 1.181 euros mensais. Para o doutorado, o valor é de 1.400 euros mensais.

>> Para participar leia atentamente o edital do programa AQUI e verifique se você atende os critérios de elegibilidade.

Para mais informações (em Francês), confira o site da Campus France AQUI.

