Inscrições abertas para bolsa de estudos na França

Programa de bolsas Eiffel, iniciativa do governo francês, seleciona estudantes internacionais para realizar o mestrado ou doutorado na França.

As inscrições para as bolsas Eiffel estão abertas! O programa, desenvolvido pelo Ministério das Relações Exteriores e Europeias da França, tem por objetivos atrair os melhores alunos internacionais para cursos de mestrado e doutorado em instituições de ensino francesas e formar futuros líderes nos setores público e privado.

Nesta rodada, as áreas de estudo contempladas pela bolsa Eiffel são:

– Engenharia para o nível Master – mestrado

– Ciências da engenharia e ciências exatas para o Doutorado: engenharia, matemática, física, química e ciências da vida, nano e biotecnologia, ciências da terra, do universo e do meio ambiente, ciência e tecnologia da informação e da comunicação

– Economia e gestão

– Direito

– Ciências políticas

A bolsa inclui passagens aéreas, seguro de saúde e atividades culturais. Estudantes de Master receberão 1.181 euros mensais. Para o doutorado, o valor do auxílio adicional é de 1.400 euros mensais.

Para candidatar-se ao Master é preciso ter no máximo 30 anos no dia da avaliação do dossiê – 12 de março de 2018. Para o doutorado, o limite de idade é 35 anos.

As candidaturas são apresentadas exclusivamente pelas instituições de ensino, que fazem a inscrição dos estudantes selecionados, encaminhando seus dossiês até 12 de janeiro de 2018 ao Campus France de Paris.

>> Atenção: candidaturas encaminhadas diretamente pelo estudante ao Campus France Paris serão desconsideradas.

São mais de 200 programas disponíveis para estudantes brasileiros. Para participar do processo seletivo das bolsas Eiffel, entre em contato com uma instituição de ensino francesa manifestando seu interesse e saiba quais são os documentos necessários para a sua inscrição.

site do Campus France Brasil. > Encontre os cursos e contatos das universidades no catálogo disponível no

Documento edital do programa (em francês) ou neste link PDF >> Saiba mais sobre a bolsa Eiffel no(em português).

Sobre o Campus France Presente em mais de 110 países, Campus France é a agência governamental francesa responsável pela promoção do ensino superior, o acolhimento e a mobilidade internacional. A agência é ligada aos ministérios franceses da Educação e das Relações Exteriores. No Brasil, está vinculada ao Serviço de Cooperação e de Ação Cultural da Embaixada da França. A agência Campus France Brasil oferece orientação personalizada e gratuita aos interessados em estudar na França e também centraliza o procedimento de candidatura para grande parte das universidades do país europeu. Atualmente, conta com quatro escritórios no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife.

Fonte: Campus France Brasil