Hyper Island, uma escola “fora da caixa”

Pense em uma pessoa que não sabe nadar. Ela pesquisa, lê livros sobre como nadar, vai a conferências que explicam técnicas de natação e, após tudo isso, resolve que está pronta para tentar. O que acontece quando ela tenta?

Esse é um discurso muito usado para explicar a metodologia da Hyper Island, uma escola sueca de inovação digital com foco no desenvolvimento do pensamento criativo.

Com uma filosofia de ensino que foca em “aprender fazendo”, os alunos da Hyper Island trabalham em casos reais de mercado e apresentam suas propostas. Assistem a palestras sobre diversos temas e conteúdos e a partir daí podem buscar o campo em que desejam se aprofundar.

Quando chegam na Hyper Island, os alunos passam por um processo chamado Way Week, que consiste em workshops de inovação e criatividade, trabalho em equipe e liderança. A ideia por trás da Way Week é criar um ambiente de confiança e desenvolver a base para que todos trabalhem bem em grupos durante o programa.

Os conceitos abordados são os mais diversos: design, storytelling, animação, motion design, business development e business models, desenvolvimento de aplicativos, empreendedorismo, liderança, desenvolvimento de conceitos e ideias com base em pesquisas e insights, user experience, plataformas online e soluções focadas em tecnologia e sustentabilidade.

Apesar de ser mais conhecida no Brasil no meio publicitário, a Hyper Island, especializada em capacitação de profissionais para inovação e mudanças nos negócios, é uma excelente opção para empreendedores e pessoas do mundo corporativo, uma vez que direciona os alunos a terem uma mentalidade mais proativa e de liderança de projetos e equipes.

Hoje, com 19 anos de existência, a Hyper Island, também conhecida como “Digital Harvard”, tem uma forte presença global e é conhecida na indústria como uma das instituições digitais de topo, com uma comunidade eclética que mistura talentos e profissionais experientes vindos de todos os cantos da terra.

Quer saber como é um dia na Hyper Island? Assista ao video:

