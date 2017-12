Hong Kong, onde o oriente encontra o ocidente

Hong Kong mistura a milenar filosofia chinesa, a sofisticação de uma grande metrópole e instituições de ensino de ponta. Já pensou nisso?

Cidade cosmopolita, com mais de sete milhões de habitantes, cercada de arranha-céus e paisagens paradisíacas, Hong Kong é absolutamente peculiar e mágica. Colônia do Reino Unido por mais de 150 anos, em 2017, completou 20 anos de retorno à soberania chinesa.

Apesar de pequena, Hong Kong tem a oitava maior economia do mundo. O clima é predominantemente subtropical, e as estações costumam ser agradáveis. Localizada ao sul da China, esta região administrativa especial é um arquipélago formado por 260 ilhas.

Tecnicamente, Hong Kong é um país independente, mas segue o princípio de “um país, dois sistemas”. A região faz parte da China, mas tem certa independência e autonomia em seus sistemas econômico, social e político. No entanto, a China tem influência em suas decisões políticas, relações exteriores e defesa militar.

De fato, Hong Kong tem passaporte, moeda e idioma oficial diferentes da China. Para viajar à China continental, os honcongueses precisam de visto. A moeda nacional é o dólar de Hong Kong. Os idiomas são o chinês (cantonês falado) e o inglês.

As áreas mais urbanas e turísticas se concentram na Ilha de Hong Kong e na Península de Kowloon, separadas pela belíssima Victoria Harbour. Os Novos Territórios são a parte mais rural. Graças ao seu terreno predominantemente montanhoso, apenas 25% de seu território é urbano. A maior parte é formada por parques e reservas naturais. Um ótimo destino para quem ama aventuras e atividades ao ar livre e, ao mesmo tempo, aprecia os confortos e a sofisticação da vida contemporânea.

A cultura britânica ainda é muito viva e pode ser reconhecida nos edifícios do período colonial, pubs, nomenclatura de ruas e importantes pontos da cidade. Essa mesma influência também pode ser notada no sistema educacional, principalmente no ensino superior. Mas por misturar as culturas ocidental e oriental, o país tem uma identidade própria única.

Hong Kong tem uma das melhores estruturas de educação internacional do mundo, o que significa que estão prontos para receber estudantes de todas as partes do globo e fazer com que se sintam bem-vindos e acolhidos. Apesar de relativamente novas quando comparadas as grandes potências acadêmicas mundiais, as universidades de Hong Kong crescerem e foram rapidamente reconhecidas por sua qualidade de ensino.

As principais instituições de ensino são a University of Hong Kong (HKU), Chinese University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Hong Kong Polytechnic University (PolyU), City University Hong Kong (CityU), e a Open University of Hong Kong (OUHK), entre outras.

A Hong Kong University of Science and Technolgy, foi eleita a segunda melhor universidade jovem do mundo pelo ranking Young University Rankings 2017 da Times Higher Education. Estudantes internacionais compõe 38% do corpo discente. Na mesma lista, a City University of Hong Kong e a Hong Kong Polytechnic University ficaram, respectivamente, em sétimo e vigésimo lugar.

No ranking das melhores universidades da Ásia, também da Times, a University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, Chinese University of Hong Kong e City University of Hong Kong conquistaram o 5º, 6º, 11º e 12º lugar, respectivamente.

Praticamente todas as universidades do país têm diversas opções de cursos lecionados em inglês, e o IELTS ou TOEFL são aceitos como prova de proficiência no idioma. O ano letivo é dividido em dois semestres: o primeiro começa em setembro e o segundo em janeiro.

A inscrição em um curso acadêmico em Hong Kong deve ser feita diretamente com a universidade de sua escolha. Eles informarão sobre as qualificações e requisitos que você deve apresentar. As exigências variam entre as instituições e os cursos. Para ter certeza de que o seu diploma em Hong Kong será reconhecido, confira o Qualifications Register, um banco de dados online com todas as qualificações reconhecidas pelo governo local.

Para estudar em Hong Kong, você deve ter um visto ID995A. Provavelmente, você também precisará também de um sponsor no país, que pode ser decidido juntamente com a sua universidade. O sponsor tem que preencher o formulário ID995B para que você consiga tirar o seu visto. Visite o site do Departamento de Imigração de Hong Kong para saber mais.

O custo de vida em Hong Kong é bastante alto. Um estudante internacional precisa de aproximadamente HK$ 6.928,52 (R$ 2.825,81) por mês para viver, sem contar moradia. As universidades públicas costumam oferecer vagas para estudantes internacionais em albergues dentro e fora do campus por até dois anos ou pela duração do curso. Apesar de haver a opção de quarto individual, o mais comum é compartilhar um dormitório com outros estudantes do mesmo sexo. O valor deste tipo de acomodação pode variar entre HK$ 5.000 e HK$ 15.000 por semestre. Há também a opção de alugar um imóvel particular por conta própria, sozinho ou com outros estudantes. No entanto, viver fora do campus costuma sair mais caro, de HK$ 8.000 a HK$ 15.000 por mês, dependendo do tamanho, tipo e localização do imóvel.

O sistema de transporte local é um dos mais desenvolvidos do mundo. O Mass Transit Railway (MTR) é a forma mais fácil de se locomover pela cidade. Se a sua universidade fizer parte da inscrição online para o esquema de passagens para estudantes, você pode aplicar para um Octopus personalizado, e obter passagens a um preço reduzido. O Octopus é o cartão para recarregar passagens e utilizar o sistema de metrô de maneira prática e rápida.

Se você pensa em estudar em Hong Kong, fique atento às bolsas de estudo oferecidas pelas universidades, organizações públicas e privadas e pelo governo honconguês. A Hong Kong Special Administrative Region Government Scholarship, por exemplo, vale HK$ 80.000 e é outorgada todos os anos para estrangeiros admitidos em oito instituições bancadas pelo governo (como a CityU, HKUST e HKU) e a Hong Kong Academy for Performing Arts.

E não se esqueça: a experiência internacional envolve um mergulho na cultura e atividades locais. Aproveite todas as atividades extracurriculares oferecidas pela sua universidade. Não deixe de passear e aproveitar cada minuto. Suba o Victoria Peak e confira o skyline dos edifícios da cidade cercados de verde. Visite o templo Man Mo e deixe-se cativar pela atmosfera mística criada pelo cheiro intenso de incenso. Faça um passeio de ferry e vá ao templo Wong Tai Sing, em Kowloon, dedicado às três principais religiões na China – Taoismo, Confucionismo e Budismo. Não perca o monastério Po Ling, onde está o Buda gigante e faça o caminho da grande sabedoria. Caminhe pelos diversos mercados de rua, coma noodles (macarrão chinês) e dim sum (refeição popular). Faça o Hong Kong trail e entre em comunhão com a natureza por algumas horas.

Se você está buscando uma experiência “fora da caixa”, com ensino da melhor qualidade e a possibilidade de tornar sua rede de relacionamentos verdadeiramente internacional, Hong Kong é certamente uma excelente opção.

