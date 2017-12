Histórias pessoais: A melhor experiência da minha vida!

Desde Novembro de 2014, o Blog da Tissen vem captando histórias, vídeos e fotos de pessoas que já estudaram fora do Brasil. A partir de agora, essas histórias serão postadas mensalmente para você conhecer relatos reais de diferentes pessoas que, pelos mais variados motivos e objetivos, estudaram fora do Brasil.

Inspire-se com a história de Alvaro Mendonça Junior!

> O que foi o intercâmbio para mim? Em poucas palavras, a melhor experiência da minha vida.

Fiz um intercâmbio de um semestre para a Università Bocconi em Milão. Escolhi na época essa Universidade porque queria conhecer a Itália, simples assim. Minha família é de origem italiana e, embora não falemos com mais ninguém do velho continente, queria conhecer.

Realmente foi a decisão mais acertada da minha vida. Descobri depois a importância de se escolher bem o local do intercâmbio.

Pelo que conversei com meus amigos na época e depois que voltamos, acredito que existem dois tipos de intercâmbio. Um deles é o realmente acadêmico, onde o aluno escolhe uma universidade muito, mas muito conceituada. Ele ficará internado na Biblioteca, terá aula com os melhores professores e poderá realmente aprender, em primeira mão, com aqueles que desenvolvem as últimas teorias sobre a nossa área. E tem o segundo tipo de intercâmbio, no qual você aprende muito na faculdade (se escolher as matérias direito), mas não tem que se matar de estudar e pode aproveitar um pouco.

É um intercâmbio, na minha opinião, muito mais cultural. Eu consegui aprender, tive aulas muito bacanas de estratégia e marketing que na época não eram oferecidas no Insper e, ao mesmo tempo, consegui viajar e conhecer bem a Itália, algo que realmente adorei fazer.

Conheci pessoas de vários países, percebi sua diversidade de estilos, vi como elas eram diferentes, revi a impressão que tinha de algumas culturas, fiz grandes amizades que cultivo até hoje.

A coisa mais importante para um intercâmbio de sucesso é pensar o que você quer extrair da experiência. Isso te ajudará a definir o país, a instituição e o que você irá estudar. Para mim, a escolha foi a de um intercâmbio mais cultural e relax.

Você vai se desenvolver de várias maneiras, não importa seu destino. Vai ter um crescimento pessoal e profissional. A questão é ver como você quer balancear a experiência.

Em um mochilão que fiz, me deparei com a seguinte frase em um bar em Barcelona – que resume bem o espírito do que foi o meu intercâmbio e tem guiado as minhas decisões de viagens: “The world is a book and those who don’t travel only read one page”.

A viagem, e especialmente uma intensa como um intercâmbio, realmente permite que você complete esse livro de forma muito mais rápida, aprenda e amadureça de uma forma indiscutível.

Algumas dicas que eu deixo: estude bem as opções antes de ir, converse com pessoas que já fizeram intercâmbio para entender o que as motivou – não deve ir simplesmente porque está na moda, caso contrário você não irá desenvolver tudo o que pode. Tenha uma conversa honesta consigo mesmo, para identificar o que você quer. Veja se o intercâmbio acadêmico é o que você realmente quer, ou se prefere um intercâmbio mais cultural, profissional ou voluntário.

Tome um tempo descobrindo o que você quer, o intercâmbio é um investimento, então tenha a certeza de estar fazendo um bom investimento.

Termino com uma mensagem Budista que recebi há algum tempo atrás e na qual também acredito muito: “Viajar é uma forma de educação ao ar livre, é o meio de expandir nossa visão e conhecimento do mundo”.

Pense nisso ao escolher o seu intercâmbio, que tipo de educação você deseja?

Alvaro Mendonça Junior é consultor de empresas. Estudou Administração no Insper onde se formou em 2010. Fez seu intercâmbio para a Università Luigi Bocconi em 2008.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.