Harvard e Columbia realizam eventos sobre pós-graduação em Educação

Quer fazer uma pós-graduação em Educação? Conheça todos os programas oferecidos em Harvard e Columbia nas palestras presenciais e online que acontecerão em outubro!

Entre os dias 17 e 20 de outubro, as universidades Harvard e Columbia oferecerão uma série de eventos gratuitos para quem deseja fazer uma pós-graduação na área de Educação.

Ambas as instituições falarão sobre os diversos programas oferecidos, como funciona o processo de candidatura e oportunidades de bolsas de estudo. Além disso, os participantes também poderão conversar com representantes da Fundação Lemann para saber mais sobre as Lemann Fellowships, e com ex-alunos para conhecer suas experiências e o passo a passo da candidatura.

Esta é uma excelente oportunidade para você saber mais sobre o Columbia Teachers College e a Harvard Graduate School of Education.

Organizadas em parceria com a Fundação Lemann e a Fundação Estudar, todas as palestras são gratuitas e há opções presenciais e online. Confira a programação:

Columbia Teachers College

Modalidade: palestra presencial no Rio de Janeiro

Data: 18 de outubro (terça-feira)

Horário: 18h

Inscrições: até dia 17 neste link

Local: Columbia Global Center (Rua Da Candelária, 9 – 3º andar – Centro)

Columbia Teachers College

Modalidade: palestra presencial em Brasília

Data: 19 de outubro (quarta-feira)

Horário: 19h

Inscrições: até dia 18 neste link

Local: ENAP – Escola Nacional de Administração Pública (SAIS Área 2A)

Columbia Teachers College

Modalidade: palestra presencial em São Paulo

Data: 20 de outubro (quinta-feira)

Horário: 19h

Inscrições: até dia 19 neste link

Local: Fundação Lemann (Rua dos Pinheiros, 870 – 18º andar – Pinheiros)

Harvard Graduate School of Education

Modalidade: palestra online

Data: 17 de outubro (segunda-feira)

Horário: 19h30

Inscrições: até dia 17 neste link

