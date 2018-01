Governo do Canadá promove eventos com foco em estudar em francês no Canadá

Eventos oferecidos pelo governo do Canadá nos dias 18 e 22 de março no Rio de Janeiro e em São Paulo, tem o intuito de mostrar que estudar em francês no Canadá faz parte da cultura do país.

O governo do Canadá realiza amanhã, 18 de março, o evento estudar em francês no Canadá, na Aliança Francesa de Botafogo, Rio de Janeiro, com a participação de 11 entidades francófonas canadenses – entre universidades, institutos tecnológicos e Cégeps (Collège d’Enseignement Général et Professionnel).

Esta é uma oportunidade para que interessados em estudar em francês no Canadá (ou aprender o idioma em cursos de imersão) possam conversar pessoalmente com representantes de instituições canadenses localizadas nas províncias de Québec, Manitoba, Ontário, Nova Brunswick e Nova Escócia.

Durante o evento, representantes do Consulado do Canadá vão esclarecer dúvidas sobre como estudar no país e sobre oportunidades de bolsas. A Association des Collèges et Universités de la Francophonie Canadienne (ACUFC), que reúne 20 instituições de ensino superior que oferecem mais de 900 programas em francês, e a Fédération des Cégeps também participam do encontro.

Os representantes das instituições vão apresentar ao público as experiências com a língua francesa em ambientes francófonos ou anglófonos, exemplo vivo da diversidade e bilinguismo do Canadá.

No dia 22 de março, em São Paulo, o governo do Canadá, em parceria com a Aliança Francesa e com apoio do escritório de Québec em São Paulo, realiza o encontro com instituições de ensino superior canadenses: língua francesa na educação e cultura. O evento vai reunir universidades, institutos tecnológicos e Cégeps canadenses no teatro da Aliança Francesa com o intuito de mostrar que estudar em francês no Canadá faz parte da cultura do país.

>> Confirme sua participação neste evento AQUI.

Sobre estudar francês no Canadá

O Canadá tem muitas opções de estudo em francês seja para a graduação, pós-graduação, preparação para testes de proficiência de língua, aplicações de negócios, ou para uso pessoal e cultural.

Por ser um país oficialmente bilíngue, é líder mundial no ensino de um segundo idioma e um excelente destino para quem deseja aperfeiçoar o idioma ou estudar em um programa de ensino superior em francês.

Os cursos oferecem atividades variadas que permitem a integração de programas sociais e esportivos e um ambiente ideal para praticar o idioma. De acordo com a BELTA (BrazilianEducational& Language TravelAssociation) o Canadá é o segundo destino mais procurado pelos brasileiros para estudar francês.

SERVIÇO:

>>RIO DE JANEIRO

Evento: Estudar francês no Canadá – Mini Feira de Educação

Data: 18 de Março

Local: Aliança Francesa de Botafogo

Horário: 17h00 – 19h30: mini feira de educação

Endereço: Rua Muniz Barreto, 746, Botafogo

> SÃO PAULO

Evento: Encontro com instituições de ensino superior canadenses: língua francesa na Educação e Cultura

Data: 22 de Março

Local: Teatro da Aliança Francesa

Horário: 13h30 às 17h00

Endereço: Rua General Jardim, 182 – Vila Buarque

