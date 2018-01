Governo australiano oferece bolsas de estudo para brasileiros

O programa de bolsas Endeavour do Governo da Austrália está com inscrições abertas para estudantes e empresários que desejam adquirir uma experiência acadêmica ou profissional fora do país, com suporte financeiro completo do governo australiano.

O programa oferece bolsas de estudo integrais para mestrado, doutorado, formação profissional e estágio executivo sênior, buscando novos talentos no Brasil e em outros países parceiros.

Entre os subsídios oferecidos estão:

– Despesas de viagem (AU$ 3.000/@ R$ 7.000), podendo variar até AU$4.500/@ R$ 10.500 em situações especiais)

– Subsídio de alojamento (valor varia de AU$2.000/@ R$ 4.500 até AU$4.000/@ R$ 9.500)

– Bolsa mensal

– Seguro de saúde

> Bolsas de Pós-Graduação Endeavour

Para candidatos que desejam obter mestrado ou doutorado em qualquer área de pesquisa.

O período pode variar entre 2 anos para a bolsa de mestrado, com um suporte financeiro total de AU$ 140,500/@ R$ 340.000, e 4 anos para doutorado, com subsídio de AU$ 272,500/@ R$ 650.000 para o período completo. Trinta e nove universidades participam deste programa.

> Bolsas Endeavour para Educação e Formação Profissional (VET)

Para candidatos que tem interesse em conseguir um Diploma, Diploma Avançado ou Diploma Associado na Austrália, em qualquer campo de atuação, por um período máximo de dois anos e meio.

Os cursos são mais voltados para o mercado de trabalho. As bolsas, para o período completo da formação, abrangem um subsídio de AU$131,000/@ R$310.000.

> Estágio Executivo Sênior Endeavour

Para profissionais de alto desempenho na área empresarial, industrial ou estudantil. Tem duração entre um e quatro meses com suporte financeiro para que o profissional possa desenvolver competências em um trabalho especializado.

O valor total da bolsa de estudos é de AU$18,500/@ R$44.000.

Sobre o Programa Endeavour:

O programa Endeavour foi criado em 2007 com o objetivo de promover a cooperação educacional e profissional entre a Austrália e dezenas de países parceiros. O número de bolsas oferecido não é fixo e depende da qualificação dos candidatos inscritos. Na última edição, apenas quatro brasileiros aproveitaram a oportunidade, dentre um total de 500 bolsas oferecidas no mundo todo. A Embaixada da Austrália no Brasil espera que esse número cresça a partir desta edição do programa.

As inscrições para a edição 2016 do programa se encerram em 30 de junho. As viagens para os aprovados terão início no próximo ano.

Fonte: Embaixada da Austrália – Brasil

Foto: arquivo pessoal da autora. Não pode ser reproduzida sem autorização prévia.