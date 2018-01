Fundación Carolina oferece 648 bolsas de estudo na Espanha

Já pensou em estudar na Espanha? A Fundación Carolina está com as inscrições abertas para mais de 600 bolsas de estudo.

A Fundación Carolina está oferecendo 648 bolsas de estudo na Espanha, em todas as áreas do conhecimento. As bolsas são destinadas exclusivamente a estudantes de países ibero-americanos.

Nesta 18a edição, a convocatória compreende um total de 194 programas acadêmicos dos quais 186 são de pós-graduação. Candidatos passarão por um rigoroso processo seletivo, que levará em conta sua excelência acadêmica.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O prazo para inscrições nos programas de pós-graduação, projetos de empreendedorismo e estudos institucionais é 20 de março. Para as bolsas de doutorado, pós-doutorado e intercâmbio de professores brasileiros e portugueses, as inscrições ficam abertas até 7 de abril.

>> Conheça todos os detalhes sobre as bolsas AQUI.

>> Bolsas oferecidas:

. Pós-graduação: 376 bolsas destinadas a estudantes com curso de graduação completo e excelente desempenho acadêmico ou profissional.

. Doutorado e pós-doutorado: as duas modalidades acontecem em colaboração com instituições de ensino ibero-americanas, para obtenção do grau de doutor na Espanha ou para aperfeiçoamento, em um pós-doutorado. São 135 bolsas para doutorado e 60 para pós-doutorado.

. Bolsas de mobilidade para professores brasileiros e portugueses: possibilitam uma estadia de curta duração para pesquisa na Espanha. São 25 bolsas para professores brasileiros e 15 para professores portugueses.

. Bolsas de empreendedorismo: as duas bolsas oferecidas permitem que os estudantes complementem sua formação com estágio em startups e empresas com alto conteúdo tecnológico.

. Estudos institucionais: são 36 bolsas para o curso de Altos Estudos Estratégicos para Oficiais Superiores Ibero-americanos do Centro Superior de Estudos da Defensa Nacional (CESEDEN), principal centro docente das Forças Armadas.

>> Conheça todos os detalhes sobre as bolsas oferecidas pela Fundación Carolina, AQUI.

Sobre a Fundación Carolina:

Criada em 2000, a Fundación Carolina é uma instituição que promove relações culturais e cooperação educativa e científica entre a Espanha e estados membros da Comunidade Ibero-Americana de Nações. Desde a sua criação, já destinou mais de 16.300 bolsas de estudo e de pesquisa a estudantes latino-americanos.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Instagram, Facebook e Twitter.