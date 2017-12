Fundación Carolina oferece 607 bolsas de estudo na Espanha

Bolsas para pós-graduação, escola de verão, doutorado e pós-doc, mobilidade de docentes e pesquisadores brasileiros, projetos de empreendedorismo e estudos institucionais. Inscreva-se!

As inscrições para as bolsas de estudo da Fundación Carolina estão abertas – 607 bolsas estão sendo oferecidas em todas as áreas do conhecimento e nas seguintes modalidades:

>> Escuela Complutense de Verano de Madrid: 50 bolsas destinadas a graduados que desejam ampliar seus conhecimentos. Saiba mais AQUI.

>> Pós-graduação: 349 bolsas destinadas a mestrados e cursos de especialização. Saiba mais AQUI.

>> Doutorado e Pós-Doc: 140 bolsas que visam incentivar professores de universidades associadas à Fundação Carolina a obter seus Doutorados ou a complementar sua formação através de estadias curtas de pós-doutorado. Saiba mais AQUI.

>> Mobilidade de professores e pesquisadores brasileiros: 29 bolsas destinadas a temporadas de pesquisa na Espanha de até três meses para professores e técnicos superiores de universidades, e para pesquisadores de instituições públicas de pesquisa no Brasil. Saiba mais AQUI.

>> Projetos de empreendedorismo: 5 bolsas para que graduados complementem sua formação por meio de experiência prática em empresas com alto componente tecnológico. Saiba mais AQUI.

>> Estudos Institucionais: 34 bolsas destinadas ao curso de Altos Estudios Estratégicos para oficiais superiores Iberoamericanos do Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), principal centro docente das Forças Armadas. Saiba mais AQUI.

Os prazos para solicitação são diferenciados por modalidade:

>> Até 10 de fevereiro: Cursos de verão da Escuela Complutense de Verano de Madrid

>> Até 6 de Março: Pós-graduação, projetos de empreendedorismo e estudos institucionais

>> Até 7 de Abril: Doutorado, pós-Doc e mobilidade de professores e pesquisadores brasileiros

A solicitação de bolsas deve ser feita online. Os interessados devem acessar a página do programa e selecionar a modalidade de bolsa de seu interesse. Na sequência devem clicar no ícone “Solicitud on-line” e no ícone “Nuevo Usuario” para registrar seus dados pessoais e dar seguimento ao seu processo. É possível solicitar bolsa para mais de um programa.

>> Dúvidas? Saiba mais sobre as bolsas da Fundación Carolina AQUI.

>> Conheça todos os detalhes sobre as bolsas de estudo da Fundación Carolina na Espanha AQUI.

Sobre a Fundación Carolina:

Criada em 2000, a Fundación Carolina é uma instituição que promove relações culturais e cooperação em educação e ciência entre a Espanha e países da comunidade Ibero-Americana; e com outros com quem mantém vínculos históricos, culturais ou geográficos.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: Fundación Carolina