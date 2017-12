Fundação Lemann e Universidade do Sul da Califórnia oferecem bolsas para empreendedores sociais

Parceria entre as duas instituições oferece bolsas a brasileiros e anuncia a Cátedra Lemann em Empreendedorismo na USC Marshall School of Business.

Você gostaria de fazer um mestrado em Empreendedorismo Social nos Estados Unidos? A Fundação Lemann e a Universidade do Sul da Califórnia (USC) estão oferecendo bolsas de estudos para brasileiros no programa de Mestrado em Empreendedorismo Social na USC. A parceria também anuncia a criação da Cátedra Lemann em Empreendedorismo na USC Marshall School of Business.

O objetivo é alavancar as iniciativas de um dos principais centros de empreendedorismo da universidade, o Lloyd Greif Center for Entrepreneurial Studies e, ao mesmo tempo, beneficiar alunos brasileiros que possam criar iniciativas de empreendedorismo e impacto social no Brasil.

Dois bolsistas serão selecionados anualmente. As bolsas cobrem até 80% do valor total do curso e outras despesas. Empreendedores devem enviar um e-mail para socialentrepreneur@marshall.usc.edu, expressando seu interesse pela bolsa de estudos. Também devem finalizar sua inscrição pelo processo seletivo da USC até 1 de dezembro e demonstrar, além dos requisitos para admissão no curso, comprometimento com projetos de impacto social e desenvolvimento do Brasil.

“A Fundação Lemann reconhece a importância das oportunidades educacionais e do empreendedorismo. Com esta parceria, ambas as causas serão beneficiadas”, diz o Decano da USC Marshall, James Ellis, sobre o significado da parceria para a USC. O diretor executivo da Fundação Lemann, Denis Mizne, comenta as iniciativas: “Apoiar lideranças em áreas-chave para o desenvolvimento do Brasil faz parte do DNA da Fundação Lemann. Esta nova parceria com a USC impulsionará empreendedores sociais que terão impacto positivo em nosso país”.

“Com estas bolsas, a Fundação Lemann pode fazer uma grande diferença” diz o Professor Adlai Wertman, diretor do Mestrado em Empreendedorismo Social. “Os Lemann Scholars retornarão ao Brasil com as ferramentas necessárias para criar organizações sustentáveis e de impacto social”, complementa.

Sobre a Fundação Lemann

A Fundação Lemann, entidade sem fins lucrativos fundada em 2002 por Jorge Paulo Lemann, trabalha para que crianças brasileiras tenham uma educação pública de qualidade e para criar uma rede de pessoas talentosas que se dediquem a resolver os principais problemas sociais brasileiros. Para atingir estes objetivos, desenvolve programas que impactam alunos de escolas públicas em todo o Brasil e apoia instituições de excelência que trabalhem por um país mais justo e avançado.

Sobre a University of Southern California, USC

Uma das maiores universidades dos Estados Unidos, a USC é um centro de pesquisa de referência mundial. Localizada em Los Angeles, com oito escritórios internacionais, inclusive no Brasil, a USC é uma das universidades americanas com maior número de alunos internacionais. Além disso, tem tradição em promover uma formação interdisciplinar através das suas 22 faculdades e mais de 90 centros de pesquisa.

