Fundação Estudar recebe inscrições para bolsas de estudos até 31 de março

Eduardo Vasconcellos é um engenheiro formado pela USP com grande vontade de inovar e transformar o Brasil. Desde pequeno passou por dificuldades e ajudou a família a se manter. Tem sua mãe como exemplo, uma empreendedora que reverteu a situação financeira da família. “Exemplos são os maiores poderes de influência para o Brasil”, diz.

E de fato, os bons exemplos inspiraram Eduardo a buscar sempre se superar. Durante a graduação em engenharia mecânica na USP, recebeu a medalha de bronze na competição estudantil de robótica. Em 2007 e em 2008, recebeu a menção honrosa do Desafio Santander de Empreendedorismo.

É fundador do Fundo Amigos da Poli, o primeiro endowment de uma universidade no país, no qual egressos da Poli ajudam financeiramente projetos de estudantes. O Amigos da Poli influenciou universidades de várias partes do país. Atualmente há mais de dez fundos do mesmo tipo em instituições de ensino pelo Brasil e um projeto de lei no Congresso focado em endowments.

Em 2014 Eduardo se candidatou e foi aceito para o MBA da Stanford University. Concorreu e ganhou uma bolsa de estudos da Fundação Estudar. E hoje está lá em Stanford, estudando, se especializando, dando gás ao seu sonho de um dia criar uma empresa que gere lucros e se preocupe com o impacto social.

> Jovens de 16 a 34 anos, matriculados ou em processo de aceitação em curso de graduação no Brasil ou no exterior (completo, intercâmbio acadêmico ou duplo-diploma) ou pós-graduação no exterior (mestrado, MBA, doutorado e pós-doutorado) podem se candidatar ao Programa de Bolsas 2015 da Fundação Estudar.

O processo é aberto a todos os cursos e os interessados devem se inscrever até 31 de março pelo site do Programa de Bolsas

Além da bolsa de estudo, o maior benefício do programa é fazer parte da Comunidade Estudar – a rede de talentos da instituição que possibilita networking e mentoria com grandes líderes. Os selecionados também participam de diversos programas de desenvolvimento pessoal e profissional oferecidos pela Fundação Estudar. Desde a sua criação em 1991, a Fundação Estudar já apoiou mais de 550 jovens de alto potencial com bolsas de estudos para as melhores universidades do mundo. Hoje, esses jovens constituem uma comunidade de líderes em diversas áreas do conhecimento.

