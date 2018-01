França oferece catálogo on-line de escolas de idiomas

Que tal aproveitar as férias para aprender francês na França? Combine seus estudos com outras atividades interessantes!

Não há dúvida que a melhor maneira de estudar um novo idioma é a imersão cultural. Aproveite suas férias para aprender francês na França. Em poucas semanas, você estará apto a conversar com os nativos. Por meio de um curso de curta duração, vai descobrir as maravilhas da língua de Molière, Antoine de Saint-Exupéry, Simone de Beauvoir, Victor Hugo e outros autores reconhecidos internacionalmente.

Consulte o catálogo de cursos de curta duração, disponível no site do Campus France Brasil. São mais de 350 programas em escolas reconhecidas pelo governo francês, que oferecem cursos a partir de uma semana.

A triagem pode ser feita de acordo com seu nível de francês, região escolhida, época do ano em que você pretende viajar e atividade associada ao curso – por exemplo, aulas do idioma e ateliês de confeitaria ou passeios históricos e culturais. E se você tem objetivos específicos, também vai encontrar o que procura: francês para engenheiros, francês jurídico ou ainda preparatórios para diplomas internacionais.

Ainda dá tempo de programar um curso durante as férias de julho! Na França, durante o verão, os dias são mais longos. Diversas cidades organizam agendas culturais ricas e variadas, com muitas atividades gratuitas.

Uma dica importante: brasileiros que pretendem permanecer na França por até três meses não precisam de visto. Também vale lembrar que não é necessário falar francês antes de começar seus estudos. Algumas escolas oferecem testes de proficiência no final do curso.

Sobre o Campus France Brasil

Presente em mais de 110 países, Campus France é a agência governamental francesa responsável pela promoção do ensino superior, acolhimento e mobilidade internacional. A agência é ligada aos ministérios franceses da Educação e das Relações Exteriores. No Brasil, está vinculada ao Serviço de Cooperação e de Ação Cultural da Embaixada da França.

A agência Campus France Brasil oferece orientação personalizada e gratuita aos interessados em estudar na França e centraliza o procedimento de candidatura para grande parte das universidades do país europeu. Atualmente, há quatro Espaços Campus France Brasil no Brasil – São Paulo, no Rio de Janeiro, no Recife e em Belo Horizonte. O atendimento é feito pessoalmente, por e-mail, telefone e Skype.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.