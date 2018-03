Feiras de pós-graduação internacional chegam ao Brasil em setembro

Em setembro, duas das mais importantes feiras mundiais de pós-graduação – a QS World Grad School e a QS World MBA Tour – acontecerão em cinco cidades brasileiras. Para aqueles que desejam estudar fora e traçar uma carreira internacional, a oportunidade é imperdível.

As feiras acontecem em Brasília (10), São Paulo (12 e 14), Rio de Janeiro (15 e 16), Belo Horizonte (17) e Curitiba (19). A entrada é gratuita mas, para participar, os candidatos precisam fazer a inscrição online (ver abaixo).

A QS World Grad School Tour, oferecerá palestras informativas sobre o processo de admissão em uma universidade internacional, exames necessários (como o TOEFL) e apresentações curtas de cada universidade. Você poderá conversar pessoalmente com os representantes das escolas e receber informações detalhadas sobre os cursos. Além disso, em alguns dos eventos, os interessados em uma pós em Finanças/Economia ou em Direito poderão ter um atendimento exclusivo em entrevistas de 30 minutos.

Já na QS TopMBA World Tour, você poderá conversar com representantes das melhores escolas de negócios do mundo. Em todas as cidades, haverá a possibilidade de atendimento personalizado, onde os participantes poderão agendar reuniões de 30 minutos com os diretores das escolas.

Em ambas as feiras, a equipe da QS oferecerá apoio para planejamento da carreira internacional e auxílio na candidatura a uma universidade estrangeira e na obtenção de bolsas de estudos. A QS tem um fundo de bolsas de estudos atribuídas por mérito àqueles que participam das feiras.

Participarão do evento a Hult International Business School (EUA), IE Business School (Espanha), St Gallen University (Suíça), Manchester Business School (Reino Unido), Rotterdam School of Management (Holanda), Schulich School of Business (Canadá), além de organizações como a Embaixada Britânica e a Nuffic.

As inscrições já estão abertas:

Brasília – QS World Grad School: 10/09, das 14:30h às 20:00h

São Paulo:

QS World MBA Tour: 12/09, das 12:30 h às 18:00 h

QS World Grad School: 14/09, das 14:30h às 21:00h

Rio de Janeiro

QS World MBA Tour: 15/09, das 17:00 h às 22:00 h

QS World Grad School: 16/09, das 14:30h às 21:00

Belo Horizonte – QS World MBA Tour: 17/09, das 17:00 h às 22:00 h

Curitiba – QS World MBA Tour: 19/09, das 13:00 h às 18:00 h

Sobre a QS:

Criada em 1990, a QS Quacquarelli Symonds é líder global em informações, pesquisas independentes e soluções em educação superior e carreiras. As atividades da empresa estão espalhadas por 50 países e englobam parcerias com 2,000 universidades internacionais e escolas de negócios. A empresa é famosa por suas publicações com destaque para o Ranking QS Mundial de Universidades, o Ranking QS de Universidades Latino-Americanas e o Ranking QS Mundial de Universidades por Área do Conhecimento.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.