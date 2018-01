Feiras de pós-graduação e MBA acontecem em capitais brasileiras

QS World Grad School Tour e QS World MBA Tour – acontecem a partir de agosto em várias capitais brasileiras.

Um mercado cada vez mais competitivo, a busca pelo sucesso profissional, fluência em outro idioma, crescimento pessoal e melhor colocação profissional são alguns dos motivos que levam as pessoas a buscarem um aperfeiçoamento no exterior.

E para quem está pensando nisso, duas importantes feiras mundiais de pós-graduação e MBA acontecerão em agosto e setembro em algumas capitais brasileiras: QS World Grad School Tour e QS World MBA Tour.

As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas no site para MBA e para pós-graduação.

Os eventos são realizados pela QS – Quacquarelli Symonds, empresa líder no segmento educacional que publica o ranking mundial de universidades.

Ambos contam com a participação de representantes de universidades estrangeiras de várias partes do mundo e instituições provedoras de bolsas de estudos. A programação também inclui palestras e seminários para que os visitantes possam tirar suas dúvidas, e auxílio da equipe da QS para planejamento de candidatura a uma universidade estrangeira e carreira internacional.

QS Grad School Tour

Voltado para quem quer fazer um mestrado ou doutorado fora do Brasil. Oferece a possibilidade de conversar diretamente com os diretores de admissão das universidades de diversos países, palestras informativas sobre os requisitos necessários para estudar fora do Brasil, aconselhamento para a sua carreira internacional com especialistas e a possibilidade de se candidatar a bolsas de estudo no valor total de USD 1,7 milhões do fundo criado entre a QS e universidades parceiras (exclusivas para os participantes).

E como os interessados poderão ter um atendimento exclusivo através de entrevistas de 30 minutos, um teste de inglês será solicitado.

54 instituições de ensino internacionais estarão presentes no evento. Confira quais AQUI.

QS World MBA Tour

Voltado para quem quer fazer um MBA no exterior. Oferece aos interessados a possibilidade de conversarem com diretores das melhores escolas de negócios do mundo, participar de painéis sobre admissão e estudo no exterior, melhorar seus resultados do GMAT em workshops exclusivos, ouvir a experiência de profissionais que já fizeram seus MBAs e se candidatar a bolsas de estudo no valor total de USD 1,7 milhões exclusivas para os participantes.

54 escolas de negócios internacionais estarão presentes no evento. Confira quais AQUI.

>> SERVIÇO:

Brasília

> QS World Grad School Tour

Quando: 31 de agosto, das 14h30 às 20h

Onde: Brasil 21 – Centro de Eventos e Convenções (SHS Quadra 6, Lote 1, Conjunto A – Setor Hoteleiro Sul)

São Paulo

> QS World MBA Tour

Quando:3 de setembro, das 13h30 às 18h

Onde: Hotel Transamérica (Av. das Nações Unidas, 18591)

> QS World Grad School Tour

Quando: 05 de setembro, das 14:30h às 21:00h

Onde: Hotel Transamérica (Av. das Nações Unidas, 18591)

Rio de Janeiro

> QS World MBA Tour

Quando: 27 de agosto, das 13h às 18h

Onde: Belmond Copacabana Palace (Avenida Atlântica, 1702)

> QS World Grad School Tour

Quando: 29 de agosto, das 14h30 às 20h

Onde:Belmond Copacabana Palace (Avenida Atlântica, 1702)

Belo Horizonte

> QS World MBA Tour

Quando: 30 de agosto, das 17h às 22h

Onde: Hotel Boulevard Plaza (Avenida Getúlio Vargas, 1640 – Savassi)

Curitiba

> QS World MBA Tour

Quando: 01 de setembro, das 17h às 22h

Onde: Pestana Curitiba (Rua Comendador Araújo, 499 – Batel)

Salvador

> QS World Grad School Tour

Quando: 03 de setembro, das 14h30 às 20h

Onde:Sheraton da Bahia Hotel (Avenida Sete de Setembro, 1537)

Sobre a QS:

Formada em 1990, a QS Quacquarelli Symonds é líder global em informações, pesquisas independentes e soluções em educação superior e carreiras. Tem como objetivo capacitar pessoas motivadas ao redor do mundo no desenvolvimento de seu potencial através da mobilidade internacional, conquistas acadêmicas e progresso profissional. A empresa é famosa por suas publicações com insights valiosíssimos sobre educação superior, com destaque para o Ranking QS Mundial de Universidades, o Ranking QS de Universidades Latino-Americanas e o Ranking QS Mundial de Universidades por Área do Conhecimento.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: QS Quacquarelli Symonds