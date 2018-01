Feira traz universidades britânicas para SP e RJ

Feira UK Universities 2017 traz mais de 20 universidades britânicas para São Paulo (28/10) e Rio de Janeiro (31/10). Inscreva-se!

Quem quer estudar fora do Brasil, imagina como será fazer um trabalho em grupo com colegas de diferentes partes do mundo, pesquisar em uma biblioteca histórica ou em um laboratório moderníssimo. Estas visões estão totalmente alinhadas com a realidade estudantil em terras britânicas! Afinal, o ensino no país está qualificado entre os melhores do mundo e conta anualmente com a presença de mais de 500 mil estudantes estrangeiros.

São quase mil anos de tradição acadêmica que incluem cerca de 100 Prêmios Nobel em Ciência e Tecnologia. E as universidades britânicas são conhecidas por sua tradição acadêmica, modernidade, métodos práticos e atendimento às demandas atuais do mercado.

Se você quer saber mais sobre estas e outras vantagens da vida estudantil no Reino Unido, inscreva-se para a feira UK Universities 2017. Mais de 20 universidades já confirmaram presença.

Você poderá conversar com os representantes das escolas e tirar todas as suas dúvidas. Também vai ficar por dentro dos prazos de candidatura e ofertas de bolsas de estudo.

Além disso, poderá participar de um bate papo comigo, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vamos conversar sobre como o intercâmbio muda a vida das pessoas e qual a maior bagagem que estudantes brasileiros trazem de uma experiência internacional!

A feira acontece em São Paulo (28 de outubro) e no Rio de Janeiro (31 de outubro). A entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas online. Participe!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissen@uol.com.br

Siga o Blog da Tissen no Facebook, Twitter e Instagram.