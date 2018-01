Feira de intercâmbio na Austrália e Nova Zelândia

Visitantes terão a oportunidade de esclarecer dúvidas com representantes de instituições de ensino australianas e neozelandesas; evento contará ainda com palestras sobre opções de estudo e trabalho nos dois países.

A AC EXPO, maior feira brasileira dedicada à educação na Oceania acontece a partir de 30 de agosto em Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo. Visitantes terão a oportunidade de conhecer as melhores universidades, instituições técnicas, High Schools e escolas de inglês da Austrália e Nova Zelândia. Além disso poderão conversar com representantes de órgãos dos governos dos dois países e obter informações sobre todos os detalhes para a realização do seu projeto de intercâmbio.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Porque estudar na Austrália e Nova Zelândia?

Porque são países incríveis com níveis acadêmicos de excelência, altíssima qualidade de vida, visuais fantásticos, economias e políticas estáveis, moedas fortes e alta empregabilidade de estudantes internacionais!

A lista de instituições participantes inclui algumas das melhores escolas, universidades, institutos de tecnologia e politécnicos da Austrália e Nova Zelândia. Confira quem vai participar da feira AQUI.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas online. Inscreva-se AQUI.

>> Serviço:

> 30/08 – CURITIBA

Local: Hotel Four Points by Sheraton Curitiba

Avenida Sete de Setembro, 4211

Horário: das 17:00 às 21:00

> 01/09 – BELO HORIZONTE

Local: Hotel Mercure Lourdes

Avenida do Contorno, 7315

Horário: das 17h00 às 21h00

> 03/09 – SÃO PAULO

Local: Centro Fecomercio de Eventos

Rua Dr. Plínio Barreto, 285

Horário: das 14:00 às 19:00

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.