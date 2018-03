Feira de carreiras França-Brasil em São Paulo

Evento tem como objetivo valorizar diplomas, percursos acadêmicos e experiências profissionais cumpridos na França.

Você está procurando um novo desafio ou reposicionamento no mercado de trabalho? Não perca a chance de entrar em contato com as maiores empresas francesas instaladas no Brasil durante a 2a Feira de Carreiras França-Brasil. O evento acontece no dia 22 de novembro, no Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, das 13h às 18h.

Organizada pelo Campus France Brasil, pela Rede France Alumni Brasil e pela Câmara de Comércio França-Brasil, a feira tem como objetivo valorizar diplomas, percursos acadêmicos e experiências profissionais cumpridos na França, além de promover a interação entre os estudantes, profissionais e as instituições francesas. Na ocasião, os participantes poderão encontrar oportunidades de emprego, ampliar sua rede de contatos e acompanhar a programação de palestras.

O evento será gratuito e as vagas limitadas. Para realizar a inscrição, é necessário preencher um formulário no site do Campus France Brasil.

2a Feira de Carreiras França-Brasil

Data: 22 de novembro de 2016

Horário: das 13h às 18h

Local: Hotel Maksoud Plaza (Alameda Campinas, 150) – Sala Distrito Federal.

Sobre o Campus France

Presente em mais de 110 países, Campus France é a agência governamental francesa responsável pela promoção do ensino superior, o acolhimento e a mobilidade internacional. A agência é ligada aos ministérios franceses da Educação e das Relações Exteriores. No Brasil, está vinculada ao Serviço de Cooperação e de Ação Cultural da Embaixada da França.

A agência Campus France Brasil oferece orientação personalizada e gratuita aos interessados em estudar na França e também centraliza o procedimento de candidatura para grande parte das universidades do país europeu. O período de candidatura via Campus France para cursos do ensino superior na França terá início em 15 de novembro.