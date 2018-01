Expo Educação Austrália + Nova Zelândia chega ao Brasil

Quer estudar na Austrália ou na Nova Zelândia? Então não perca a Expo Educação Austrália + Nova Zelândia que, em Abril, chega a cinco capitais brasileiras.

Realizada desde 2010 em diversos países da América Latina, a EXPO Educação Austrália + Nova Zelândia chega pela primeira vez ao Brasil. Com entrada gratuita e uma proposta que tem como prioridade aproximar o estudante das universidades e da cultura dos dois países, a EXPO Educação Austrália + Nova Zelândia contará com a presença de 27 instituições de ensino australianas e seis neozelandesas.

Nas cinco capitais você poderá saber mais sobre cursos de idioma, graduação, pós-graduação, cursos técnicos, mestrado, doutorado e treinamento em pesquisa. Além de cursos de especialização em áreas como administração de empresas, agricultura, artes, ciências biológicas, comércio exterior, direito, design, finanças, engenharia, gastronomia, inovação, marketing, meio ambiente e sustentabilidade, medicina, relações internacionais, tecnologia, turismo e veterinária, entre outras.

Quem visitar o evento encontrará as mais renomadas e respeitadas instituições de ensino da Oceania e receberá orientações completas sobre emissão de vistos, processos de matrículas, opções de financiamento e dicas sobre como planejar e desenvolver uma carreira acadêmica ou profissional.

E, para facilitar a sua vida, a feira desenvolveu um aplicativo que pode ser baixado no momento da inscrição. Utilizando este recurso, você receberá um match (combinação) entre o seu perfil e o perfil das instituições presentes. A intenção é fazer com que você encontre com mais agilidade e precisão os programas e cursos compatíveis com o seu perfil.

Palestras com ex-intercambistas e consultores educacionais acontecerão em todas as capitais. O evento tem o apoio da Embaixada Australiana e da agência governamental da Nova Zelândia.

>> As inscrições devem ser feitas online. Confira mais detalhes sobre a EXPO Educação Austrália + Nova Zelândia e faça o seu cadastro AQUI.

A Austrália e a Nova Zelândia são excelentes opções para estudar fora. Com instituições de ensino de alta qualidade, algumas ranqueadas entre as melhores do mundo, são países onde, com o visto adequado, é possível trabalhar e estudar. Além disso oferecerem uma qualidade de vida excepcional, paisagens maravilhosas e muito para fazer e aprender.

>> Serviço EXPO Educação Austrália + Nova Zelândia:

Porto Alegre – 10 Abril

Horário: 14h às 19h

Local: Associação Leopoldina Juvenil

Rua Marquês do Herval, 280 – Moinhos de Vento

Florianópolis – 11 Abril

Horário: 15h às 20h

Local: Hotel Majestic Palace

Av. Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 2746 – Centro

Rio de Janeiro – 12 Abril

Horário: 15h às 20h

Local: Sofitel Rio de Janeiro

Av. Atlântica, 4240 – Copacabana

Belo Horizonte – 14 Abril

Horário: 15h às 20h

Local: Mercure Belo Horizonte Lourdes Hotel

Av. do Contorno, 7315 – Lourdes

São Paulo – novos horários:

– 16 de Abril

Horário: 13h às 19h

– 17 de Abril

Horário: 9h às 13h

Local: Tivoli São Paulo – Mofarrej

Al. Santos, 1437 – Cerqueira César

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.