Exames de proficiência em idiomas são requerimento básico de todas as instituições de ensino internacionais. São uma forma que as escolas tem de conhecer melhor a competência básica do aluno na língua em que lecionam, sua expressão escrita e oral e sua capacidade de compreender e responder a questões num idioma estrangeiro com agilidade. Os exames são oferecidos em diferentes datas ao longo do ano e as inscrições normalmente são feitas online. Confira os sites abaixo para saber quando o teste que precisa fazer será oferecido.

E, fique atento: os processos de “application” para estudar no exterior são prolongados. É recomendável que você prepare os materiais, documentos e exames exigidos com pelo menos um ano de antecedência!

TOEFL (Inglês): inscrições pelo site http://www.ets.org/toefl/ (conteúdo em inglês)

IELTS (Inglês): inscrições pelo site https://ielts.britishcouncil.org/Default.aspx (conteúdo em português/inglês)

DELE (Espanhol): http://diplomas.cervantes.es/

DELF / DALF (Francês): http://www.aliancafrancesa.com.br/proficiencia.aspx

KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom (Alemão): http://www.goethe.de/ins/br/lp/lrn/ptindex.htm

