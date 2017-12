Eu nunca vou me esquecer do dia em que cheguei no sul da California. Dirigia um velho e gigantesco Buick meio dourado, que havia comprado quando estava estudando no meio-oeste americano. Quando avistei a linda bandeira que representa o Estado, sorri. As perspectivas de começar minha pós-graduação em San Diego eram as melhores. Uma vida nova, um adeus para o frio gelado de Illinois e um alô para um clima abençoado pelo sol permanente e os dias mais bonitos que já vi.

Estudar no sul da California é um privilégio. Instituições de ensino excepcionais, um clima perfeito, diversidade cultural, praias lindas, e uma qualidade de vida sem paralelos. Não dá para descrever o que é tirar um descanso dos estudos passeando pela praia ou pelos cliffs, olhando o mar.

O sul da Califórnia é banhado pelo Oceano Pacífico e a cultura praieira é bastante forte na região. Diferentes campeonatos de surfe são realizados rotineiramente. Além disso, a proximidade com o México traz um tom latino muito agradável ao cotidiano. Sem dúvida, todas essas peculiaridades ajudam a quebrar o clima de trabalho intenso que muitos programas exigem de seus alunos. É, estudar fora não é mole não…

A região é considerada um epicentro internacional das indústrias de entretenimento, informação, educação e tecnologia. O California Institute of Technology (Caltech), localizado em Pasadena, conquistou o primeiro lugar no ranking das melhores universidades do mundo de 2014 da Times Higher Education. A importante University of California tem cinco campi na região: UCLA, UCI, UC Riverside, UCSD e UC Santa Barbara. Outras escolas muito bem ranqueadas como a University of Southern California (USC), Chapman, Otis Institute of Art & Design, California State, Azusa Pacific, San Diego State e Loyola Marymount oferecem uma qualidade de ensino e de vida estudantil únicas. Para quem quer estudar cinema e televisão, este é o lugar certo – seis das dez melhores escolas americanas ficam concentradas bem ali. E, para quem quer fazer um curso de inglês, a oferta é enorme.

Várias universidades oferecem bolsas de estudo, principalmente por mérito acadêmico, como é o caso da USC, Azusa Pacific e Otis. Mais opções podem ser encontradas nos sites da Fullbright e da Education USA.

O custo de vida é alto em comparação com a média americana. Mas os universitários da região se viram bastante bem. Levam uma vida simples e organizada. Sim, dá para viver com pouco dinheiro! Há três tipos principais de acomodação estudantil: dormitórios e apartamentos dentro do campus; apartamentos ou casas particulares fora do campus, normalmente compartilhadas entre vários estudantes; ou homestay, programa em que o estudante mora com uma família local. As universidades oferecem muita informação sobre moradia em seus murais e sites; e uma outra opção é buscar em sites especializados.

Uma outra característica local, especialmente nos grandes centros como San Diego e Los Angeles, é o trânsito intenso. Por isso, escolher morar em acomodações dentro do campus ou perto da sua escola pode ser conveniente. Mas, você pode contar com um bom sistema de transporte e até fazer, com facilidade, um combinado bicicleta – ônibus/metrô de superfície. Além disso, o transporte compartilhado é muito popular. Alguns estudantes optam por comprar um carro. A venda de veículos usados é uma prática bastante comum e eles podem ser adquiridos por preços razoáveis.

Uma vez lá, você pode visitar os estúdios da Warner, Universal e várias outras produtoras; passar um dia na Disneyland, visitar o San Diego Zoo, Tijuana, pegar um curto vôo para San Francisco, ou fazer a famosa viagem de carro à Las Vegas pela Route 66. E, é claro, conhecer Hollywood e Beverly Hills.

Se você gosta de natureza e esportes radicais, a região é farta em parapente, escaladas e passeios de balão. Mas, se prefere esquiar, Big Bear, Snow Valley, Mountain High Resort e Mt Baldy ficam bem perto de San Diego. Imperdível é a clássica rota da Highway One, de tirar o fôlego.

Você vai precisar de um visto de estudante. Visite o site oficial da Embaixada Americana no Brasil, para informações mais detalhadas. Informe-se sobre o sistema acadêmico, processos seletivos, a vida estudantil, acomodação nos Estados Unidos e muito mais aqui.

A excelente e bem organizada rede de instituições superiores do sul da Califórnia garante alta qualidade para os seus estudos e reconhecimento do seu investimento ao retornar ao Brasil. Mas, a experiência de explorar e experimentar as múltiplas opções que essa Meca cultural internacional tem para oferecer, certamente ampliará seu conhecimento para muito além da sala de aula.

>> Sites úteis para estudantes:

– Moradia: Find a College Apartment in California, Craigslist.

– Para quem quer pedalar: Biking in San Diego, California Bicycle Coalition, Biking in Ventura, Bike Santa Barbara, Bike Riverside, Bike Orange County, Bikes on buses and trolleys SD, Bike Metro LA.

– Passeios: Visit California, State of California Official Site.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.