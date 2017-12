Estudar no norte da Califórnia

Estive mais de uma vez no norte da Califórnia e sempre me surpreendi muito. O NorCal, como é chamado, reúne cenários diversificados: praias, montanhas, parques nacionais e reservas naturais de tirar o fôlego. E também é contemplado pelas vinícolas, região de magia sedutora.

As maiores e principais cidades são San Francisco, San Jose, Sacramento, Oakland e Fresno. Apesar de Sacramento ser a capital da Califórnia, San Francisco é a área urbana e metropolitana mais populosa. O principal cartão postal da cidade é a Ponte Golden Gate, que a liga à Sausalito, considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno.

A região sul de San Francisco, o Silicon Valley, é famosa por sediar as maiores empresas de tecnologia e inovação do mundo. E por reunir os mais altos QIs. Visitei várias dessas empresas e me impressionei com sua capacidade de se manterem revolucionárias na sua forma de existir e de desenvolver o novo. Sim, para quem se interessa por empreender e por inovar, esse é o lugar certo.

Por ser um centro nacional de entretenimento, informação e tecnologia, o norte da Califórnia atrai estudantes de todas as partes do mundo. Sua forte contribuição com os setores agrícola, aeroespacial e de produção industrial do país garante a presença de cursos especializados em engenharia e tecnologia em diversas universidades.

A região é premiada com a presença de duas importantes e respeitadas instituições de ensino: Stanford University, top 3 em diversos rankings e UC Berkeley, ranqueada entre as 20 melhores do país. Mas, UC Davis, que tem a maior escola de medicina veterinária, UC Santa Cruz, UC San Francisco, San Jose State University, San Francisco State University, California State University – Sacramento, University of San Francisco, Humboldt State University, UC Merced e Sonoma State University, dentre outras, não podem deixar de ser mencionadas.

Para quem quer estudar ingles, não faltam boas opções. No site do EducationUSA, fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos, você encontra informações a respeito. E, para quem não decidiu, vale a dica: a melhor escola para você estudar é a que se encaixa com as suas necessidades e o seu perfil.

O custo de vida em NorCal é alto, embora o cotidiano dos universitários nos Estados Unidos seja bem “low profile” – vivem e divertem-se com muito pouco. Morar em acomodações estudantis é sempre uma opção. Mas, os estudantes que preferem alugar um espaço fora do campus acabam por dividir um apartamento ou casa com outras pessoas para ‘rachar’ o aluguel.

As universidades particulares e públicas americanas são pagas. Estudantes internacionais são considerados out-of-state e pagam taxas mais altas. Para quem tem interesse em buscar oportunidades, a Comissão Fullbright Brasil oferece bolsas de estudo para pós-graduação . Além disso, o EducationUSA divulga dicas e oportunidades em seu site. Outra boa fonte é o site da Hotcourses Brasil.

Para estudar na Califórnia você precisará de um visto. Os mais comuns são o F-1 para estudantes acadêmicos e vocacionais, M-1 para estudantes vocacionais e J-1 para programas de intercâmbio ou de estudo e trabalho. Leia mais sobre vistos americanos aqui ou consulte o site da Embaixada Americana no Brasil.

As paisagens naturais protegidas fazem do norte da Califórnia um destino de estudo ideal para quem ama surfe, caminhadas, ciclismo, escalada, esqui ou simplesmente estar em contato com a natureza. Sim, é importante viver e estudar em um lugar que te deixa feliz.

Quanto mais ao norte, mais ameno é o clima e mais montanhoso é o cenário. A região tem muitos parques e reservas naturais. O mais famoso é o Yosemite National Park, de mais de 3.000 km², que atrai milhares de visitantes todos os anos. Lembro-me quando visitei o Yosemite aos 8 anos de idade com minha família. Fiquei impressionada com o tamanho das Sequoias, árvores gigantes que habitam o parque há milênios.

Destino também muito procurado por enófilos, graças às famosas vinícolas de Napa Valley e Sonoma, a região oferece tours temáticos como o Valley Wine Train , o “trem do vinho”, que vai de Napa a San Francisco e passeios de balão.

Quer mais? Visite o litoral em que praias e penhascos desenham uma paisagem única. Esquie em Lake Tahoe, o lago que faz divisa entre os estados da Califórnia e Nevada; e não deixe por nada de fazer a clássica rota Highway One, começando por San Francisco para entender as sutis diferenças entre o norte e o sul desse estado, também conhecido como Golden State.

>> Sites interessantes para pesquisar:

– Transporte: Transporte publico no norte da California

– Moradia: Find a College Apartment in California, Craigslist.

– Passeios: Visit California, State of California Official Site, Wine Country, Wine Train

– Biking: Northern California Road Biking, Northern California Mountain Biking, Bike Rides

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.