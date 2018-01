Estudar fora: você fazendo acontecer

Para fazer uma experiência de estudos fora do Brasil acontecer, além de seguir o passo-a-passo , é preciso muita energia emocional. A tendência é ficar travado por pensamentos negativos: eu não vou conseguir, não tenho essa grana, não faço parte desse grupo tão privilegiado etc.

Deixe isso de lado e entenda melhor quem você é, do que é capaz e o que quer fazer com a sua vida. De uma forma otimista.

Lembre-se que não importa de onde você vem, o que importa é onde você quer chegar e o que está disposto a fazer para realizar isso.

1. Entenda melhor quem você é e qual é o seu perfil

> Tem vontade mas acha que não pode? Injeção de ânimo para você! Reclamar não leva a lugar nenhum. Só desgasta e imobiliza. Planejamento (crie um roteiro) e ação (mão na massa, corra atrás do que deseja, participe de concursos que oferecem bolsas), é disso que vai precisar.

> Gosta que alguém faça as coisas por você? Neste caso vai precisar se esforçar mais. Pode receber alguma ajuda, mas só você pode fazer seu plano decolar.

> Tem muita iniciativa? Excelente, mas um plano de ações será muito útil na empreitada. Organize-se para dar continuidade ao que começar.

> Não se encaixa em nenhum dos perfis acima? Talvez a mistura de todos eles possa ajudar!

2. Esta é a hora certa para fazer isso?

Duas dicas: não confunda modismo com a sua vontade pessoal, nem desejo com capacidade de realização.

Como o processo depende de você, precisa estar pronto para arcar com as demandas que terá que enfrentar: pesquisar muito por conta própria, conversar com pessoas que já viveram essa experiência, participar de concursos, preencher inúmeros formulários, aprimorar e testar um idioma, esperar respostas, lidar com alegrias e frustrações.

Converse com você mesmo e pondere se está maduro o suficiente para ir nesse momento, se a situação financeira (pessoal ou familiar) permite o investimento (mesmo com bolsa é preciso investir um pouco), se é você que quer ir ou se este é o desejo de outras pessoas (família, seu par, amigos etc.).

3. Para estudar fora você tem que fazer acontecer

Sim, e isso quer dizer você tem que se envolver. Como? De corpo e alma. E xô para a preguiça!

Precisa estudar as opções e oportunidades que são oferecidas, analisar o seu orçamento e o custo de vida lá fora, “encaixar” a sua realidade ao seu plano. Pensar as suas escolhas: grandes centros vs. cidades pequenas, aquela instituição de ensino vs. tantas outras que são excelentes e menos famosas, agora vs. vou me planejar para fazer isso em tanto tempo.

E se empenhar, porque ninguém vai poder fazer isso acontecer além de você mesmo.

4. As suas notas são boas?

É isso mesmo, quanto melhor o seu desempenho acadêmico, melhores serão as suas chances!

O histórico escolar (as suas notas) e as avaliações que seus professores fazem de seu desempenho são fatores determinantes para: concorrer a bolsas de estudo, ser aceito em um programa internacional ou se candidatar a um processo seletivo dentro da sua instituição de ensino.

A experiência internacional não está restrita a quem teve/tem acesso às melhores escolas. As oportunidades estão aí para todos, mas em especial para aqueles que se preparam, correm atrás e que se empenham no dia-a-dia.

5. Acomode as suas expectativas à realidade

Às vezes, ou melhor, muitas vezes, os sonhos não se tornam realidade exatamente quando e como queremos. Mas, isso não quer dizer que eles não possam se materializar em algum outro momento ou de alguma outra forma.

Não pode ir no tempo em que desejava? Vá depois!

Faça um curso de verão, tente uma pós-graduação fora. Participe de um concurso que oferece uma bolsa de intercâmbio. A experiência internacional é muito valiosa quando acompanhada de uma boa dose de vivência pessoal e maturidade. Tenha em mente que a maioria das opções de bolsa são oferecidas na pós. Muitos cursos de verão são excelentes e acrescentam muito à sua vida e carreira. E as oportunidades de intercâmbio oferecidas em concursos podem mudar a sua vida!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.