Estudar na Holanda

Pense em moinhos, paisagens muito verdes, muita água, tulipas, tamancos e bicicletas. Agora pense também num celeiro de prêmios Nobel, filósofos, artistas consagrados e importantes cientistas. A Holanda é um país pequeno com grandes oportunidades. Tem conexão fácil com todo o velho continente e oferece um ambiente multicultural muito rico.

É um dos mais povoados países da Europa e também um dos mais conhecidos por seu jeito liberal e tolerante de lidar com a diversidade cultural. Combina segurança com um padrão de vida de qualidade excepcional e custos universitários bastante razoáveis.

Inovação e criatividade são características do sistema educacional holandês. Boas ideias tem espaço garantido para serem executadas nos cursos universitários. Considerado o 3º melhor ensino superior do mundo, as universidades holandesas destacam-se pela excelente relação custo x benefício. Seis delas estão ranqueadas entre as 100 melhores do planeta. Num país com cerca de 17 milhões de habitantes, pode-se dizer que isso é impressionante.

A Holanda é um dos países europeus que mais oferecem bolsas de estudos. O programa Orange Tulip Scholarship Brazil, criado pelo Nuffic Neso Brazil (escritório de representação oficial do ensino holandês no Brasil) em 2012, concede bolsas de estudo para estudantes brasileiros. A oferta é grande e vale a pena conferir as oportunidades

Mais de 10% da população universitária na Holanda é estrangeira. São mais de 90.000 alunos atraídos pelos mais de 1.700 cursos em inglês oferecidos em nível superior em todas as áreas do conhecimento.

Todas as instituições de ensino tem entidades estudantis que reúnem os alunos em atividades acadêmicas, esportivas e recreativas. As duas maiores são a AIESEC e a Erasmus Student Network (ESN). Além disso, há várias associações independentes, e, é claro, inúmeras atividades culturais e sociais para preencher o “tempo livre”. Se uma boa parte da vida estudantil acontece no campus universitário, uma outra parte importante acontece fora dele!

As cidades são lindas, cada uma com seu charme. E, é claro, tomadas por milhares e milhares de bicicletas, meio de transporte oficial em todos os lugares. A Holanda tem ciclovias especiais em quase todas as estradas e os motoristas estão acostumados aos ciclistas. Ao chegar, a compra de uma bicicleta é fundamental.

Há muito para ver e fazer, quer seja passeando a pé ou de bicicleta pelas ruas, parques e dunas; viajando de barco pelos canais e lagos; ou descansando na praia. Além disso, como o país é pequeno, tudo é muito perto, e a extensa rede ferroviária garante a rápida locomoção entre as cidades.

Para quem quer fazer um curso de verão, as matrículas estão abertas. São mais de 300 programas que abrangem todas as áreas de conhecimento, oferecidos entre os meses de junho e setembro.

> Algumas dicas valiosas para quem quer estudar na Holanda:

1. Despesas diárias: incluem alimentação, transporte, livros e custos de diversão. O custo varia de acordo com as disponibilidades financeiras de cada um, é claro, mas em geral oscilam entre seiscentos e mil Euros por mês. Para saber mais, clique AQUI.

2. Moradia: Na Holanda os estudantes podem morar no Campus Universitário, alugar seus próprios apartamentos ou viver em repúblicas. Para saber mais, clique AQUI.

3. Seguro de saúde – todo mundo deve ter um seguro de saúde enquanto estuda na Holanda. Para saber mais sobre os tipos de seguro, clique AQUI.

4. Descontos em passagens de trem – Personal OV-chipkaart: para aqueles que farão uso periódico de transporte público, este cartão certamente é uma conveniência. Para saber mais, clique AQUI.

5. ISIC – International student identity card: oferece os mais variados tipos de descontos em restaurantes, bares, passagens aéreas, hostels e museus, dentre outros. Para saber mais clique AQUI.

> Conheça as seis melhores universidades holandesas:

– University of Amsterdam

– Erasmus University Rotterdam

– Groningen University

– Leiden University

– Utrech University

– Delft University of Technology (TU Delft)

> Outras importantes instituições de ensino que você deve conhecer: Maastricht University; Tilburg University; Eindhoven University of Technology; Wageningen University; Radbound University Nijmegen; VU University Amsterdam; University of Twente.



> Sites informativos para quem quer estudar na Holanda: NesoBrasil; Ciência sem fronteiras – Holanda; Hotcourses Brasil – Netherlands; Brasileiros na Holanda; Turismo na Holanda; Cycling in the Netherlands.

