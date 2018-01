Estudar em Wellington, Nova Zelândia

Acabo de retornar da Nova Zelândia e Wellington é um desses lugares apaixonantes para o qual pretendo voltar um dia e que recomendo como um destino especial para estudar fora.

Capital do país, a compacta cidade de quase 500 mil habitantes, fica situada no extremo sul da ilha Norte e oferece belas paisagens, uma atividade cultural intensa e uma qualidade de vida excepcional. Não é a toa que recebeu mais de uma vez o título de “a cidade pequena mais legal do mundo”.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Embora Wellington tenha o melhor sistema de transportes da Nova Zelândia, tudo pode ser feito a pé. E vale a pena caminhar. A cada esquina você se surpreende com os mais incríveis cafés, mercados, bares e restaurantes.

Grafites, arte, museus e muito mais colorem a também capital cultural e gastronômica da Nova Zelândia. Isso sem falar na paisagem natural que abraça esta cidade cercada de montanhas verdes e um belíssimo porto.

Centenas de estudantes internacionais desfrutam do cotidiano de Wellington que abriga importantes universidades. Victoria University of Wellington e Massey University oferecem alguns cursos ranqueados entre os 100 melhores do mundo pelo QS Top University Rankings.

A University of Otago tem um campus em Wellington especializado em Medicina e saúde. Weltec, o Instituto de Tecnologia e Withireia oferecem bons programas com ênfase em treinamento prático e aplicado. A Yoobee ACG School of Design tem cursos em design, cinema, animação, games e web development. A Computer Power Plus, treina especialistas em tecnologia da informática. E o Le Cordon Bleu oferece treinamento intensivo para chefs e alunos que buscam uma carreira em gastronomia ou hospitalidade.

Como Wellington leva muito a sério o desenvolvimento da indústria criativa, um novo centro de estudos será inaugurado em 2018. O Te Auaha New Zealand Institute of Applied Creativity oferecerá programas em artes cênicas e visuais, design, mídia e tecnologias criativas. Este novo campus para 1200 alunos contemplará uma infraestrutura de ponta que inclui estúdios de dança, espaços para ensaios e performances, estúdios de gravação e mixagem, fotografia, uma estação de rádio e muito mais.

Se você está interessado em estudar inglês, o Campbell Institute é recomendado. Mas, há várias outras opções de escolas. Saiba mais AQUI.

Wellington oferece ainda um curso gratuito para estudantes internacionais de ensino superior recém formados ou que estejam matriculados em um programa. O Work Ready in Wellington Programme prepara esses alunos para trabalhar na Nova Zelândia. Não é fácil conseguir vaga, mas vale muito a pena ficar ligado e se inscrever.

E se você ficou na dúvida, sim, é possível trabalhar e estudar em Wellington. Desde 2014 estudantes estrangeiros podem obter permissão para trabalhar enquanto estudam na Nova Zelândia. Compreenda melhor os requerimentos e saiba se você se encaixa neles AQUI.

Tenha em mente que o custo de vida em Wellington é mais acessível, afinal o dólar neozelandês é uma das moedas mais baratas entre os países de língua inglesa. A cidade oferece uma gama variada de opções de moradia para estudantes internacionais, como homestay (casas de família), residências universitárias e apartamentos/casas compartilhados. Além disso, você pode caminhar ou pedalar até a instituição onde irá estudar.

Outra vantagem é a possibilidade de pagar as mesmas taxas cobradas dos locais, que são muito mais baixas, quando se quer fazer um doutorado (ao invés de pagar taxas para estrangeiros). Isso sem falar nas oportunidades de bolsas de estudo para mestrado ou doutorado. Sim, Victoria University of Wellington e o governo da Nova Zelândia, por meio das New Zealand Development Scholarships, oferecem bolsas para alunos internacionais.

Há tanto para fazer que é difícil de contar. Para os amantes da magrela, trilhas incríveis ficam a uma curta distância da cidade. Explore o porto, os mercados, os cafés. Visite o Te Papa National Museum, o Jardim Botânico, o Parlamento.

Vivencie um pedacinho da história da cidade no Cable Car. Descubra a cultura Maori em Wellington. Tome sol em Oriental Beach Bay, a pequena Riviera local.

Não perca Cuba Street, ponto alto da cidade. E, se possível, não deixe de assistir a um jogo de Rugby com os All Blacks, o melhor time do mundo!

>> Uma curiosa lenda:

Não bastasse a beleza natural do lugar, sua história, contada pelos Maori, povo nativo da Nova Zelândia, também é encantadora. Nela o legendário e jovem herói Maui pesca o maior peixe jamais visto, que se torna a ilha Norte da Nova Zelândia. Te Upoko o Te Ika a Maui, a cabeça do peixe e sua parte mais inteligente e doce, é o apelido Maori de Wellington.

O mapa aéreo da ilha norte mostra como ela se assemelha a um peixe. O porto e o lago Wairarapa são os olhos – Ngā Whatu o te Ika a Maui; Palliser Bay, na costa sul de Wairarapa, é a boca – Te Waha o te Ika a Maui; e Cape Palliser e Turakirae Head no extremo norte formam a mandíbula.

Não preciso falar da agradável surpresa que Wellington me causou. Esta sofisticada e cosmopolita cidade, com uma população altamente diversificada – 25% são estrangeiros, certamente é um excelente destino para quem quer estudar fora em instituições renomadas e viver com segurança e conforto.

>> Links interessantes para você explorar:

. Study in Wellington

. Transporte público

. Cycling in Wellington

. Journey Planner (planeje a sua jornada)

. Wellington Walks

. Discover Wellington

. i-SITE visitor information center

. Housing – site Trade-Me

> Leia mais sobre estudar na Nova Zelândia: Cinco razões para estudar na nova Zelândia

Images via WellingtonNZ.com | Hongi at Te Papa

Hongi, o cumprimento Maori, significa compartilhar do mesmo ar em sinal de amizade e respeito.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

> Andrea Tissenbaum viajou para a Nova Zelândia a convite da Education New Zealand.