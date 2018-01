Estudar em Vancouver, Canadá

Conheça Vancouver, cidade litorânea com um dos melhores climas do Canadá e excelentes opções de instituições de ensino para quem quer estudar fora.

Imagine um lugar lindo, multicultural, de clima agradável, alta qualidade de vida e paisagens estonteantes. Assim é Vancouver, cidade onde mais de 50% da população tem uma língua materna diferente do inglês.

Essa tolerância à diversidade, considerada fonte de criatividade e de vantagem na prosperidade da economia do país, faz parte da política de multiculturalismo introduzida no Canadá em 1970, com a intenção de valorizar e respeitar as diferenças étnicas. Desde então, o país recebeu milhões de estrangeiros e está sempre à procura de mão-de-obra internacional qualificada para suprir as demandas do mercado de trabalho.

Vancouver já foi eleita diversas vezes uma das dez melhores cidades do mundo para se viver. Com seu belo litoral, montanhas e uma vida urbana com muito para fazer, é um destino popular entre estudantes internacionais para cursos de curta duração ou para estudar em suas universidades. A popularidade dos cursos de inglês também é alta, especialmente os de inglês como língua estrangeira (EFL). Além disso, Vancouver é uma excelente opção para quem tem interesse por qualquer área relacionada a cinema e televisão. A “Hollywood do Norte”, como é chamada, é o terceiro maior centro de produções cinematográficas da América do Norte. E, como o Canadá é um expoente em games e animação, algumas instituições em Vancouver devem ser consideradas para os que querem se desenvolver nessas áreas.

A University of British Columbia está ranqueada entre as 40 melhores do mundo e o MBA da Sauder School of Business, dessa mesma instituição de ensino, há 15 anos se mantém entre os 100 melhores. Com um campus principal em Burnaby Mountain e campi secundários em Vancouver e Surrey, a Simon Fraser University oferece mais de 100 cursos e está classificada entre as melhores universidades do Canadá e entre as 100 melhores com menos de 50 anos pelo Times Higher Education. Outras boas instituições de ensino na cidade são a VanArts – Vancouver Institute of Media Arts, a sexta melhor escola de animação do mundo segundo o Animation Career Review, Capilano University, Vancouver Island University, Vancouver Film School, Langara College, Vancouver Community College, The Art Institute of Vancouver, Emily Carr University of Art and Design, e o campus local do New York Institute of Technology.

Maior área metropolitana do oeste do Canadá, Vancouver atrai muitos turistas, principalmente por causa das paisagens naturais em seus arredores, como parques verdes, montanhas, lagos e praias. Uma atração famosa é o Stanley Park, o maior parque urbano do Canadá e terceiro maior da América do Norte, lugar incrível para fazer caminhadas e para andar de bicicleta. As estações de esqui nas montanhas que circundam a cidade também são paradas obrigatórias. Como me disse um professor da Sauder Business School que conheci quando estive lá, a cidade é uma surpresa maravilhosa para os amantes do esporte – do jet ski no verão a esquiar nas montanhas no inverno, oferece opções em todas as estações do ano.

E há tanto para fazer! Viajar para Victoria, a cidade mais antiga e capital da Província de British Columbia, passear no Jardim Botânico VanDusen, em Granville Island e em Queen Elizabeth Park, fazer um piquenique em Kitsilano Beach, visitar a Biblioteca Pública de Vancouver – terceira maior do país, conhecer as galerias de arte e museus locais…

Vancouver tem o maior porto do Canadá e o Aeroporto Internacional é o segundo mais movimentado do país. Os serviços de transporte público são administrados pela TransLink para oferecer um sistema completo com ônibus, metrôs e balsas. A cidade também tem bondinhos e ônibus aquáticos, aquabus, bastante populares. O VIA Rail tem linhas de trem para todos os lugares do país e para alguns destinos nos Estados Unidos, como Seattle e Portland, cidades vizinhas. Além disso, com mais de 300 quilômetros de ciclovias, as bicicletas já fazem parte do dia-a-dia da cidade. Segundo meio de transporte mais utilizado entre os moradores de Vancouver, pedalar é uma opção segura e agradável o ano todo.

Para estudar em Vancouver, você vai precisar de um study permit. Mas antes de se inscrever para conseguir seu visto, você deve já ter sido admitido em alguma instituição reconhecida pelo governo. A inscrição deve ser feita pelo site Citizenship and Immigration Canada.

Para aqueles que vão estudar em uma universidade ou college por pelo menos seis meses, é possível trabalhar legalmente por 20 horas semanais durante o curso. E, se o programa de estudos incluir a opção Co-op (estágio), é possível trabalhar legalmente, após o término do curso, pelo mesmo tempo estudado. Vale dizer que esta opção não está disponível para quem vai fazer um curso de idiomas. Conheça as regras AQUI.

O site Numbeo informa que o custo de vida mensal em Vancouver gira em torno de mil dólares canadenses, sem incluir moradia. O valor médio do aluguel de um apartamento de um quarto no centro da cidade é de mil e quinhentos dólares canadenses. Fora do centro, os valores caem. Alunos internacionais costumam dividir uma casa/apartamento, fazer um homestay (casas de famílias), ou morar em dormitórios dentro do campus – oferecidos por algumas universidades. O site Craigslist e comunidades no facebook como Classificados Vancouver e Vancouver para Brasileiros são boas opções de busca.

Vancouver é uma cidade-irmã do Rio de Janeiro. A “geminação de cidades” visa a criação de relações entre cidades do mundo, principalmente em termos espaciais, econômicos e culturais, com o intuito de estabelecer laços de cooperação. E eu como boa carioca que sou, confesso que me senti muito feliz e totalmente à vontade por lá!

>> Outras fontes de informação importantes e muito úteis:

– Site oficial da cidade

– Site do governo do Canadá

– Embaixada do Canadá no Brasil

– Câmara de Comércio Brasil-Canadá

