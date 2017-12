Portugal é um país especial. Relativamente pequeno, são pouco mais de dez milhões de habitantes, é abençoado por magníficas paisagens e uma grande diversidade de tradições.

As cidades são lindas, repletas de história e cultura. E, o interminável litoral, de tirar o fôlego. Não é a toa que a terra natal de Fernando Pessoa se tornou um dos mais atraentes destinos para estudantes do mundo todo.

A comunidade internacional estudantil é significativa, são mais de 32 mil alunos estrangeiros. Estudar em Portugal significa ter contato com programas de ensino superior de alto nível e com uma diversidade cultural bastante rica.

As universidades portuguesas são excelentes. A maioria dos cursos são oferecidos em Português, embora algumas instituições ofereçam várias opções de cursos em inglês, especialmente em nível de pós-graduação.

Mas, não se iluda. Você não estará e nem se sentirá no Brasil. As diferenças culturais são muito grandes e a experiência inesquecível.

As universidades da Beira Interior, Coimbra, Algarve e Aveiro aceitam as notas do Enem como parte do processo seletivo. Para tentar o acesso a uma das vagas, o estudante deve se matricular pelo portal da universidade, devendo apresentar o certificado de conclusão do ensino médio e o resultado do Enem.

Ao longo dos anos, tive a oportunidade de mandar alguns alunos brasileiros para fazer intercâmbio em Portugal e de acompanhar outros em seus Mestrados e Doutorados em universidades portuguesas. A unanimidade dos comentários positivos sempre me chamou a atenção – os alunos adoraram a experiência, sempre apontando para a excelência dos cursos e a exposição a um ambiente multicultural.

Em 2014, Portugal foi avaliado como um ótimo destino para estudos por mais de mil alunos internacionais pela STeXX, uma plataforma de intercâmbio de experiências de estudantes da Study Portals. Entre as universidades portuguesas avaliadas por estudantes estrangeiros e que ganharam o Study Portals International Student Satisfaction Awards, 11 receberam classificações que variaram de “muito bom” a “excelente”.

Quando comparado a outros países europeus, o custo de vida em Portugal é relativamente baixo. O gasto médio mensal de um estudante é de 600 Euros, bem menor que em outros destinos.

Os estudantes estrangeiros são calorosamente acolhidos. O clima é ameno – muito sol e céu azul o ano todo, a comida é maravilhosa e os vinhos esplêndidos. Tudo é muito perto, a locomoção é fácil, e o acesso às outras partes da Europa tranquilo, seja por trem, ônibus ou avião.

Você poderá alugar um apartamento, viver em moradias oferecidas pelas universidades ou em uma república. Os sites das universidades disponibilizam essas informações e devem ser conferidos. Uma outra opção é procurar em plataformas de moradia como a erasmate.

As instituições de ensino oferecem um “student ID”, que oferece alguns benefícios/descontos em várias atividades – compras de livros, alimentação, atividades esportivas e transporte público. Tirar um ISIC card – carteira mundial de estudante – também pode ser uma boa opção.

A International Exchange Erasmus Student Network (ESN), a maior organização estudantil internacional na Europa e presente em várias universidades portuguesas pode ser um ótimo apoio para quem está chegando. Trabalha em favor dos interesses e integração dos alunos internacionais, sempre sob o princípio “estudantes ajudam os estudantes”.

>> Conheça algumas universidades portuguesas:

– Universidade Nova de Lisboa

– Universidade do Porto

– Universidade de Coimbra

– Universidade Católica de Lisboa

– ISCTE Business School – Instituto Universitário de Lisboa

– Universidade de Lisboa

– Universidade de Évora

– Universidade de Aveiro

– Universidade do Algarve

– Universidade da Beira Interior

– Universidade do Minho

>> Sites interessantes para quem quer estudar em Portugal:

– STUDY IN PORTUGAL

– VISIT PORTUGAL

– Documento Guia para universitários brasileiros em Portugal

PDF

– POSSIBILIDADES DE BOLSAS DE ESTUDO PARA PÓS-GRADUAÇÃO

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.