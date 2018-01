Estudar em Melbourne, Austrália

Eleita a melhor cidade do mundo para se viver pelo quinto ano consecutivo no ranking da Economist Intelligence Unit (EIU), Melbourne, dentre 140 cidades, garantiu sua posição por conta da qualidade de seu sistema de saúde, educação, infraestrutura, cultura, meio ambiente e esporte.

Localizada no sudeste da Austrália, na baía de Port Phillip, Melbourne é a capital do estado de Victoria. A cidade, fundada em 1835, tem a maior população do estado e a segunda maior do país, perdendo apenas para Sydney.

Melbourne é um reconhecido centro econômico e cultural da Austrália. Na cidade, você pode visitar o Museu de Melbourne e a Galeria Nacional de Victoria; assistir a shows e eventos na Federation Square; fazer compras no Queen Victoria Market, o maior mercado ao ar livre do Hemisfério Sul; passear de carro pela belíssima Great Ocean Road, estrada que é Patrimônio Nacional da Austrália e acompanha a costa sudeste australiana por 243 quilômetros; aprender sobre a cultura aborígene nas diversas galerias de arte da cidade ou passar uma tarde no Royal Melbourne Zoo e conhecer a vida selvagem do país.

Em termos acadêmicos, a cidade não deixa nada a desejar. A University of Melbourne é a melhor universidade da Austrália e a 33ª melhor do mundo segundo o ranking da Times Higher Education. Fundada em 1853, a instituição recebe estudantes estrangeiros de mais de 150 países, que representam 26% de seu corpo estudantil. Oferece cursos nas áreas de medicina, negócios, direito, engenharia, ciências da comunicação e artes & design. Além disso, oferece diferentes bolsas de estudo, entre elas bolsas por mérito e para estudantes estrangeiros.

La Trobe University, localizada a apenas 14 quilômetros do centro da cidade, também atrai muitos estudantes internacionais, especialmente pelo La Trobe MBA oferecido por sua escola de negócios. Outras excelentes instituições de ensino para quem quer estudar em Melbourne incluem Monash University, Melbourne Institute of Technology, Deakin University Melbourne, Melbourne Business School, RMIT University e Melbourne City Institute of Education.

Na cidade, a locomoção é muito fácil. Os City Circle Trams, bondinhos vintage gratuitos, te levam a todos os lugares! Melbourne tem também trens metropolitanos e o segundo aeroporto internacional mais movimentado da Austrália. E, é claro, uma impressionante rede de ciclovias.

A cidade tem um clima temperado, embora mudanças climáticas súbitas sejam uma característica local. Os moradores, já acostumados, levam sempre consigo um casaquinho e um guarda-chuva. Mas, apesar dessas inconstâncias, oferece um clima perfeito para uma variedade de esportes ao ar livre e atividades de lazer. Belas praias fazem parte do cenário de Melbourne – St. Kilda, Mordialloc, Sorrento, Williamstown e Brighton são paradas obrigatórias para relaxar dos estudos. Outra boa pedida é visitar a região de montanhas que fica próxima da cidade e praticar esportes de inverno. Há muito para ver e fazer! A cidade jardim da Austrália é cercada de belezas naturais e destinos especiais a serem explorados.

O custo de vida em Melbourne é alto. A média de gastos mensais individuais estipulada pelo site Numbeo é de pouco mais de três mil Reais – incluindo acomodação, alimentação, transporte e outras despesas. Mas, vale lembrar que o custo do dólar australiano é menor quando comprado ao dólar americano, euro e libra.

Uma das grandes vantagens de estudar na Austrália é que estudantes internacionais com visto subclass 573 (para cursos acadêmicos) podem trabalhar por até 40 horas quinzenais durante o ano letivo e por horas ilimitadas no período de férias. E, qualquer trabalho que faça parte do seu curso acadêmico (como estágio ou experiência prática) é contado como adicional. Saiba mais sobre estudar e trabalhar na Austrália AQUI.

