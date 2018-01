Estudar em Berlim

Excelente opção para quem quer estudar fora, a cosmopolita, efervescente e verde Berlim oferece ensino de altíssima qualidade, diversidade cultural e a garantia de uma experiência internacional inesquecível.

Berlim é uma cidade que tem muita história para contar. Marcada no século XX por duas guerras e um muro que a dividiu por 28 anos, a capital da Alemanha se reinventou, se atualizou e se tornou um centro cosmopolita, cult e muito procurado por estudantes do mundo todo.

Com pouco mais de 3,5 milhões de habitantes, Berlim é uma cidade cativante, bonita, e, sobretudo, muito interessante. Suas ruas e monumentos são memória viva da história da Europa. É uma cidade que emociona. Pelo que representou, pela forma como se transformou e preservou seu turbulento passado, e pelo que é hoje.

A vida cultural é muito rica e intensa. Uma das melhores filarmônicas do mundo é a de Berlim. Além disso, a cidade vibra com seus 175 museus, teatros, salas de concertos, casas de óperas e inúmeros bares e danceterias para todos os gostos.

Aberta e receptiva ao novo, Berlim é internacional e muito diversificada, e o convívio entre diferentes estilos de vida acontece harmoniosamente. Mais de 470 mil pessoas de aproximadamente 190 países vivem em seus 12 distritos. E a população de alunos internacionais nas universidades chega a 17%.

Além disso, a cidade é verde. Berlim concentra mais de 2.500 parques e jardins públicos, dentre os quais o Tiergarten, um dos maiores parques urbanos do mundo. A bicicleta é um meio de transporte muito utilizado no dia-a-dia e há muitos bicicletários públicos espalhados pela cidade. A capital tem 650 quilômetros de ciclovias bem sinalizadas e motoristas e pedestres respeitam os ciclistas.

Para quem quer estudar, a escolha não é fácil. Dentre várias instituições de ensino, quatro importantes universidades estão localizadas em Berlim: Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin e a University of the Arts in Berlin. A maioria dos cursos de graduação são ministrados em alemão, mas algumas escolas já oferecem aulas em inglês. Na pós-graduação, a maior parte dos cursos são oferecidos em inglês. Saiba mais sobre as exigências de proficiência em idiomas AQUI.

O DAAD, maior organização alemã no campo de intercâmbio acadêmico, oferece um programa muito interessante em Berlim para quem é da área artística, o Berliner Künstler Programm. Considerado por muitos profissionais como a melhor residência artística do mundo, o programa oferece cerca de 20 bolsas anuais nas áreas de artes visuais, literatura, música e cinema, buscando promover a diversidade e englobar perspectivas de outras nações. Desde 1962, 25 brasileiros já integraram o Berliner Künstler Programm, entre eles: Hermeto Pascoal, João Ubaldo Ribeiro, Ignácio de Loyola Brandão e Rubem Fonseca. Em cinema, cinco já foram selecionados: Felipe Bragança, Sandra Kogut, Marcelo Gomes, Karim Aïnouz e Suzana Amaral.

Para quem quer estudar alemão, há inúmeras escolas especializadas. Além disso, mais de 100 cursos de férias são oferecidos, em alemão e inglês, pelas universidades de Berlim em praticamente todas as áreas do conhecimento.

Você vai encontrar estudantes em todas as partes da cidade. Ranqueada em 16o lugar no QS Best Student Cities de 2015, Berlim definitivamente é uma excelente opção para quem quer estudar fora. O custo de vida relativamente baixo, um sistema de transporte público perfeito, segurança, alta qualidade de vida e, porque não, diversão de primeira, são apenas alguns dos atrativos que tem levado estudantes do mundo todo à capital alemã.

>> Bolsas de estudo específicas para Berlim:

– Berliner Künstler Programm

– Master of Public Policy (MPP) Hertie School of Governance in Berlin

– Curso de Inverno de Língua e Cultura Alemãs (Winterkurs) – *Obs. apenas um dos 6 cursos de alemão é em Berlim

>> Bolsas de estudo para pós-graduação em Berlim:

– Programa de bolsas de estudos (pós-graduação) nas áreas de Arquitetura, Artes Cênicas, Artes Plásticas, Cinema, Dança, Design e Música – Inscrições abertas até 31 de outubro de 2015.

– Bolsas de doutorado pleno, sanduíche ou duplo doutorado

>> Berlim para estudantes – sites informativos:

– Study in Germany – DAAD

– Study in Berlin

– Visit Berlin

– Site oficial de Berlim para suporte a estudantes

– ExBerliner-Magazin (oferece uma visão atual e dinâmica da capital)

– Berlin in Brief – FU-Berlin (dicas e informações para quem está se mudando para lá)

– Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD)

– Facebook DAAD-Brasil

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.