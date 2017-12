Escolas de Moda: quer fazer parte desta criativa indústria?

A indústria da moda, um dos setores mais vibrantes dos negócios criativos, inclui uma grande diversidade de atividades econômicas e movimenta bilhões de dólares no mundo todo. É o segmento que melhor consegue traduzir a identidade de uma cultura; e de inovar quando as mudanças de hábitos e comportamentos alteram as convenções da sociedade e apontam para novos rumos. Tem alto impacto na economia, gerando um número considerável de empregos e oportunidades, impulsionando os setores têxtil, comercial, turismo, marketing, dentre muitos outros.

“A moda não é algo presente apenas nas roupas. A moda está no céu, nas ruas, a moda tem a ver com ideias, a forma como vivemos, o que está acontecendo.”

Coco Chanel

E você, quer fazer parte desta indústria? Atualmente existem inúmeras escolas de Moda no mundo muito bem equipadas que oferecem cursos de curta e longa duração para desenvolver seus conhecimentos e habilidades neste mercado cada vez mais global.

> Confira abaixo a seleção para cursos de longa duração:

CENTRAL SAINT MARTINS (Londres, Inglaterra)

Cursos: Fashion – Design: knitwear, marketing, menswear/womenswear; Print, Communication, History and Theory, Journalism, Graduate Diploma in Fashion e outros…

Quem já estudou lá: Stella McCartney, John Galliano, Alexander McQueen, Phoebe Philo, Christopher Kane

ROYAL COLLEGE OF ART (Londres, Inglaterra)

Cursos: Fashion Menswear/Womenswear, Textiles

Quem já estudou lá: Philip Treacy, Erdem Moralioglu, Christopher Bailey, Ossie Clark, Zandra Rhodes

LONDON COLLEGE OF FASHION (Londres, Inglaterra)

Cursos: Fashion – Design, Journalism, Marketing; International Preparation for Fashion, 3D effects for performance and fashion e outros…

Quem já estudou lá: Jimmy Choo, Rachel Stevens, Alek Wek, Kirsty Gallacher

KINGSTON UNIVERSITY (Londres, Inglaterra)

Cursos: Fashion, Fashion and the Creative Economy

Quem já estudou lá: Caryn Franklin, John Richmond, Helen Storey, Glenda Bailey

PARSONS, THE NEW SCHOOL FOR DESIGN (New York, USA)

Cursos: Fashion – Design, Marketing, Design and Society (MFA)

Quem já estudou lá: Claire McCardell, Adrian, Norman Norell, Donna Karan, Marc Jacobs, Isaac Mizrahi

FASHION INSTITUTE OF TECHNOLOGY – FIT (New York, USA)

Cursos: Fashion – Design, Marketing, Business

Quem já estudou lá: Reem Acra, Francisco Costa, Nina Garcia, Carolina Herrera, Calvin Klein, Michael Kors

ECOLE DE LA CHAMBRE SYNDICALE (Paris, França)

Cursos: Fashion Design

Quem já estudou lá: André Courreges, Issey Miyake, Valentino, Yves Saint Laurent, Nicole Miller

ISTITUTO MARANGONI (Milão, Itália + Londres e Paris)

Cursos: Fashion – Design, Business, Promotion; Textile Design, branding

Quem já estudou lá: Domenico Dolce, Franco Moschino

ESMOD (Paris, França e + 21 escolas em 14 países incluindo Brasil – São Paulo)

Cursos: Fashion – Design, Business Development; Graduate Program Créateur Couture, Programme de Responsable de Stratégie Commerciale et Communication Mode, Postgraduate Program – International Fashion & Luxury Brand Management

Quem já estudou lá: Christophe Decarnin

POLITECNICO DE MILANO (Milão, Itália)

Cursos: Fashion Design, Design for the Fashion System

Quem já estudou lá: Gianfranco Ferré

ANTWERP ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS (Antuérpia, Bélgica)

Cursos: Fashion Design, Fabric Styling, Accessories Design, Fashion Merchandising Management

Quem já estudou lá: Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene, Marina Yee (The Antwerp Six)

LA CAMBRE (Bruxelas, Bélgica)

Cursos: Fashion Design, Styling

Quem já estudou lá: Cédric Charlier, Anthony Vaccarello, Olivier Theyskens, Cathy Pill

BUNKA FASHION COLLEGE (Tokyo, Japão)

Cursos: A escola oferece vários cursos em 4 departamentos – Creation, Technology, Marketing and Distribution, Accessories and Textiles

Quem já estudou lá: Kenzo Takada, Junya Watanabe, Yohji Yamamoto, Hiroko Koshino, Chisato Tsumori

> Confira abaixo a seleção para cursos de curta duração:

The Condé Nast College: Vogue Intensive Summer Course

Curso de quatro semanas que oferece uma ampla introdução à indústria da moda pelas lentes da British Vogue. O programa abrange as diversas áreas que influenciam a indústria e, para complementar, os alunos participam de visitas a galerias, eventos e exposições.

Localização: Londres

Istituto Marangoni: Basics of Fashion Design

Curso de três semanas que oferece uma introdução aos princípios do design de moda. Na primeira semana são ensinados os princípios para o desenvolvimento de uma coleção. Na segunda semana, os alunos criam seus próprios looks a partir de uma análise das tendências. Na última semana, os alunos podem criar a sua própria coleção.

Localização: Londres, Milão ou Paris

Central Saint Martins: Summer Study Abroad – Fashion Design

Neste curso, os aluno usará Londres, suas ruas e pessoas como ponto de partida para a sua pesquisa. As aulas são ministradas por meio de projetos, visitas a lojas especializadas, galerias e sessões de estúdio.

Localização: Londres

London College of Fashion: Study Abroad Programme and Summer Schools

Oferece a alunos de todo o mundo, em diferentes momentos de suas carreiras, uma vasta gama de cursos ligados à moda em Londres, incluindo viagens internacionais e cursos de verão em Londres.

Localização: Londres, Paris

Parsons, The New School for Design: Summer Intensive Studies New York

Programa de quatro semanas para quem quer aprofundar seus conhecimentos de arte e design em um ambiente academicamente rigoroso e artisticamente estimulante. Os cursos são complementados por eventos especiais, incluindo “reviews” de portfólios, painéis oferecidos por ex-alunos e palestras.

Localização: New York

Scuola del Cuoio

A Scuola del Cuoio é uma tradicional escola de couro localizada em Florença. Oferece diversos cursos de curta duração altamente especializados nos quais o mestre-artesão e o aprendiz ficam lado-a-lado durante as atividades.

Localização: Florença

Ecole de La Chambre Syndicale de La Couture Parisienne: From Drawing to Garment Creation

A escola oferece diversos cursos de curta duração para iniciantes: Draping for Beginners/Advanced level; Fashion drawing for beginners; From drawing to garment creation; Garment making techniques – Couture suit jacket.

Localização: Paris

