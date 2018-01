Ensino privado também aceita o ENEM em Portugal

Esta é para você que fez o ENEM e quer fazer sua graduação em Portugal – o número de opções é maior do que você imagina!

Sim, já falamos sobre estudar em Portugal com as notas do ENEM aqui no blog. Mas a matéria publicada, 18 universidades portuguesas que aceitam o ENEM, se referia às instituições de ensino superior públicas do país.

No entanto, o leque de opções para quem quer fazer a graduação em Portugal é muito maior. As universidades e politécnicos associados à APESP, Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, também aceitam as notas do ENEM em seus processos de candidatura.São 71 instituições de ensino que oferecem esta oportunidade! Estudantes interessados devem consultar os sites das escolas para obter as inrmações necessárias e participar do processo.

No ensino superior privado português, as mensalidades têm o mesmo valor para portugueses e brasileiros. O custo médio anual de um curso de graduação fica entre € 3.500 e €4.000. E existe a possibilidade de conseguir uma bolsa de estudos. Para saber mais a respeito, é necessário consultar os sites e entender as ofertas – cada instituição de ensino tem uma política própria para atribuição de bolsas.

Marco Sampaio, assessor da APESP, explica que “todos os ciclos de estudo dessas instituições de ensino são avaliados, acreditados e reconhecidos em Portugal e internacionalmente. São universidades e politécnicos inovadores e empreendedores, que proporcionam formação acadêmica e profissional de excelência aos estudantes brasileiros”.

Em setembro e outubro de 2017, as instituições associadas à APESP estarão presentes no Salão do Estudante. Procure o stand Estudar em Portugal para conversar com representantes dessas escolas: Porto Alegre (28/09), São Paulo (30/09 e 1/10), Rio de Janeiro (3 e 4/10), Belo-Horizonte (5/10), Curitiba (7/10), Brasília (9/10) e Salvador (11/10).

Confira as 71 oportunidades de estudar em Portugal com as notas do ENEM:

> Ensino Universitário Privado:

1. ESAP – Escola Superior Artística do Porto

2. Escola Superior Gallaecia

3. Escola Universitária Vasco da Gama

4. Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz

5. ISG – Instituto Superior de Gestão

6. ISSSP – Instituto Superior de Serviço Social do Porto

7. Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

8. Instituto Superior Miguel Torga

9. Instituto Universitário da Maia – ISMAI

10. CESPU-Instituto Universitário de Ciências da Saúde

11. Instituto Piaget

12. ISPA – Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida

13. UAL – Universidade Autónoma de Lisboa

14. Universidade Lusíada de Lisboa

15. Universidade Lusíada – Norte (Porto)

16. Universidade Lusíada – Norte (Vila Nova de Famalicão)

17. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias

18. Universidade Lusófona do Porto

19. Universidade Portucalense Infante D. Henrique

>> Ensino Politécnico Privado:

1. Academia Nacional Superior de Orquestra

2. CESPU – Escola Superior de Saúde do Vale do Ave – Instituto Politécnico de Saúde – Norte

3. CESPU – Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa – Instituto Politécnico de Saúde Norte

4. ESAP – Escola Superior Artística de Guimarães

5. ESAD – Escola Superior de Artes e Design

6. ESAI – Escola Superior de Actividades Imobiliárias

7. Escola Superior de Educação Almeida Garret

8. Escola Superior de Educação de Fafe

9. Escola Superior de Educação João de Deus

10. Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti

11. Escola Superior de Educação Jean Piaget – Almada

12. Escola Superior de Educação Jean Piaget – Arcozelo

13. Escola Superior de Educação Jean Piaget – Arcozelo (Viseu)

14. Escola Superior de Educação Jean Piaget – Macedo Cavaleiros

15. Escola Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich

16. Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa – Oliveira de Azemeis

17. Escola Superior de Enfermagem de S. José Cluny

18. Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias

19. Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa

20. Escola Superior de Saúde de Santa Maria

21. ESSA – Escola Superior de Saúde de Alcoitão

22. Escola Superior de Saúde Egas Moniz

23. Escola Superior de Saúde Jean Piaget – Algarve

24. Escola Superior de Saúde Jean Piaget – Macedo Cavaleiros

25. Escola Superior de Saúde Jean Piaget – Vila Nova de Gaia

26. Escola Superior de Saúde Jean Piaget – Viseu

27. ESTG Jean Piaget/ Litoral Alentejano

28. Escola Superior de Tecnologias de Fafe

29. Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa

30. Instituto Politécnico da Maia – IPMAIA

31. IPAM – Instituto Português de Administração de Marketing de Lisboa

32. IPAM – Instituto Português de Administração de Marketing do Porto

33. ISDOM – Instituto Superior D. Dinis

34. ISAG – Instituto Superior de Administração e Gestão

35. ISAL – Instituto Superior de Administração e Línguas

36. ISCAD – Instituto Superior de Ciências da Administração

37. Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração

38. Instituto Superior de Ciências Educativas Odivelas

39. Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro

40. ISCET – Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo

41. ISCEM – Instituto Superior de Comunicação Empresarial

42. ISVOUGA – Instituto Superior de Entre o Douro e Vouga

43. INP – Instituto Superior de Novas Profissões

44. ISPAB – Instituto Superior de Paços de Brandão

45. ISAVE – Instituto Superior de Saúde do Alto Ave

46. ISTEC – Instituto Superior Tecnologias Avançadas Lisboa

47. ISTEC – Instituto Superior Tecnologias Avançadas Porto

48. ISPO – Instituto Politécnico do Oeste

49. ISPGAYA – Instituto Superior Politécnico de Gaya

50. ISLA Leiria – Instituto Superior de Gestão e Administração de Leiria

51. ISLA Santarém – Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém

52. ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia de Vila Nova de Gaia

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.