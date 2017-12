E-book oferece cursos de férias e de inglês no Reino Unido

Material organizado pelo loveUK traz diversas modalidades de cursos de férias e de inglês. Bolsas integrais ou parciais são oferecidas!

O loveUK, iniciativa do Instituto Global Attitude que promove a educação britânica no Brasil, divulga e-book gratuito com 15 opções de cursos de férias e de inglês no Reino Unido. Os cursos são oferecidos por oito universidades da Inglaterra e Escócia, entre abril e agosto deste ano.

Os cursos de férias incluem as mais diferentes áreas do conhecimento. As universidades de Kent, Leeds e East Anglia oferecem diversas bolsas parciais.

A University of Sussex oferece uma bolsa integral para seu International Summer School em diversas áreas como artes, business, economia, teatro, letras, políticas de gênero, política internacional e psicologia. O prazo de inscrição é 15 de fevereiro.

Além das bolsas parciais, a University of East Anglia também oferece uma bolsa integral para os programas de branding, marketing digital e propaganda, escrita criativa; animação; global media and communications law; e inequality and society. O prazo de inscrição é 31 de março.

Os cursos de inglês têm duração de três a doze semanas. Os preços variam entre £180 e £2145, de acordo com a universidade e o perfil do curso, que pode ser integral ou meio-período. As turmas, sempre compostas por alunos de diferentes nacionalidades, garantem contato com pessoas de diferentes culturas, em um verdadeiro processo de imersão.

Fique atento: algumas universidades exigem que o aluno tenha proficiência em inglês (IELTS ou TOEFL). Todas exigem que o aluno esteja cursando uma graduação ou pós ou já esteja formado.

O e-book está disponível para download gratuito e o serviço de consultoria prestado pela equipe do loveUK é personalizado e sem custo.

As inscrições devem ser feitas por meio do loveUK, que auxilia o aluno a encontrar o curso mais adequado ao seu perfil e interesses, e contata as universidades durante o processo de inscrição.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: LoveUK