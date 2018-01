E-book explica bolsas de estudo Chevening para o Reino Unido

Conheça o e-book lançado pelo loveUK que explica tudo sobre as bolsas Chevening para quem quer fazer mestrado no Reino Unido.

Se você quer fazer um mestrado no Reino Unido, o programa de bolsas de estudo Chevening, oferecido pelo governo britânico, está com as inscrições abertas para o período 2017/2018. O prazo de encerramento é em 8 de novembro deste ano.

Pensando na competitividade da bolsa e no trabalhoso processo de inscrição, o loveUK, iniciativa do Instituto Global Attitude, lançou um e-book gratuito para guiar o estudante nos pré-requisitos, processo de candidatura, preenchimento de formulários e em como utilizar as melhores estratégias para conquistar a bolsa. Todas as informações podem ser consultadas a qualquer momento com assessoria gratuita do loveUK no Instituto Global Attitude.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O passo-a-passo oferecido pelo e-book oferece inúmeros detalhes sobre o sistema educacional no Reino Unido. E deixa claro aos interessados em conseguir uma bolsa Chevening o que devem fazer. Faça o download gratuito do seu e-book AQUI.

>> Sobre o Programa Chevening

Concedidas a jovens líderes para cursar um ano de mestrado em qualquer universidade do Reino Unido, as bolsas Chevening oferecem uma oportunidade única para estudantes de todo o mundo que estejam em busca de se desenvolver profissional e academicamente, ampliar sua rede de relacionamentos, conhecer a cultura britânica e construir relações positivas com a terra da rainha. Os candidatos podem escolher qualquer curso para estudar em qualquer instituição de ensino superior do Reino Unido.

>> Quem for contemplado pelo Chevening 2017/2018 receberá

– Valor integral do programa. Para cursos de MBA, o Chevening custeia até £18,000 – caso o programa custe acima do valor mencionado, o valor excedente é de responsabilidade do estudante,

– Ajuda de custo mensal – proporcional à cidade de escolha do estudante,

– Passagens aéreas,

– Subsídio de chegada e partida,

– Taxas consulares para emissão do visto – pagas apenas uma única vez, caso seu visto seja rejeitado.

> Sobre o loveUK

Iniciativa do Instituto Global Attitude, o programa promove a educação britânica no Brasil. E oferece auxílio gratuito em todas as etapas do processo de admissão de um brasileiro em universidades britânicas – graduação, mestrado, cursos de inglês ou cursos de verão.

O loveUK ajuda você a encontrar o curso mais adequado às suas ambições acadêmicas e profissionais, a se preparar para o teste de proficiência da língua inglesa, na emissão do visto e com recomendações para a obtenção de financiamento (quando necessário). Até a admissão na universidade desejada.

>> Leia mais sobre o Programa Chevening: Bolsas Chevening para mestrado no Reino Unido

>> Conheça a história de Olga, a bolsista do Esporte, brasileira que foi contemplada com uma bolsa Chevening.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.