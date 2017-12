Desafio oferece bolsas de estudo para a Bocconi Summer School

Mostre sua paixão por Economia ou Business e ganhe uma bolsa de estudos para a escola de verão da Università Bocconi!

A Bocconi Summer School acaba de lançar um desafio a estudantes de graduação internacionais que querem desenvolver sua paixão pelos negócios e pela economia. É o Bocconi Student Challenge, que oferece duas bolsas de estudo para os programas da escola de verão. As aulas são ministradas em inglês e acontecem entre 3 e 21 de julho. Confira os programas oferecidos em 2017:

– Economics of European Union

– Equity and Venture Capital Financing

– Fashion and Design Management

– International Business

– Luxury Management

– Sport Management

Inscreva-se e complete o Bocconi Student Challenge. A data limite é 9 de março!

O vencedor do primeiro prêmio receberá uma bolsa integral para o curso de sua escolha, incluindo alojamento. O valor da bolsa é de € 2300. O vencedor do segundo prêmio receberá uma bolsa integral para o curso de sua escolha, não incluindo alojamento. O valor da bolsa é de € 1700.

Interessados também devem aplicar com êxito para o curso de sua escolha na Bocconi Summer School até o dia 28 de abril. A admissão será decidida com base no desempenho acadêmico e adequação para o programa.

As candidaturas devem ser apoiadas pelos seguintes documentos:

– Histórico escolar da graduação. Um quadro oficial explicando o sistema de classificação utilizado na universidade de origem (indicando as pontuações mínima e máxima alcançáveis) deve ser anexado.

– Currículo

– Carta de motivação (até 500 palavras)

– Proficiência em inglês (nível B2): IELTS, TOEFL, ou educação anterior ou atual em inglês comprovada.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: Bocconi Summer School