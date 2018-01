Corra contra o tempo e não perca estas bolsas de estudo

São três bolsas integrais para mestrado e doutorado sanduíche, nos Estados Unidos e China, cujas inscrições terminam em 1 de outubro. Não perca!

Já pensou em fazer um mestrado em Stanford ou Tsinghua, China? E um doutorado sanduíche nos Estados Unidos? Então não deixe de conferir estas três bolsas de estudo. As inscrições terminam em 27/09, 28/09 e 01/10.

> Programa Knights-Hennessy Scholars na Universidade de Stanford:

São 50 bolsas de estudo para os programas de pós-graduação. As inscrições vão até 27/09.

A bolsa financia os três primeiros anos de qualquer pós-graduação na universidade. Além das despesas com o curso escolhido, também oferece um auxílio mensal generoso, que cobre todos os custos pessoais dos selecionados.

Pensamento independente e original, criatividade, liderança com propósito e mindset cívico, com respeito à diferença, são alguns dos atributos chave dos candidatos. Outros requisitos são: excelente desempenho acadêmico, GMAT, LAST, MCAT ou GRE para cursos específicos, TOEFL, CV, duas cartas de recomendação, dois essays e um vídeo de até dois minutos no qual devem se apresentar. Conheça todos os detalhes AQUI.

Atenção! Para ser selecionado como um bolsista Knight-Hennessy, você deve se inscrever e ser aceito em um dos programas de Stanford. O application para os programas de pós-graduação deve ser feito separadamente. Os prazos para candidatura variam de acordo com o curso escolhido.

>> Saiba mais AQUI.

> Programa Schwarzman Scholars na Universidade de Tsinghua, China:

Oferece bolsas integrais para o Masters in Global Affairs na universidade de Tsinghua, na China. Inscrições até 28/9.

As Schwarzman Scholars oferecem aos estudantes a oportunidade de desenvolver habilidades de liderança e redes profissionais através de um mestrado de um ano na universidade de Tsinghua, em Pequim. A instituição é uma das mais prestigiadas da China e está ranqueada entre as melhores do mundo.

O Masters in Global Affairs tem foco em Políticas Públicas e Economia ou Negócios Internacionais. O objetivo dessa experiência é expandir a compreensão dos alunos sobre o mundo e criar uma crescente rede de líderes globais para o futuro. Trata-se de um ano de imersão em uma comunidade internacional de pensadores, inovadores e líderes seniores em negócios, política e sociedade.

Para participar, candidatos devem ter entre 18 e 29 anos (até 1/8/2018), graduação completa em qualquer área de estudo até 8/2017, proficiência em inglês e excelente desempenho acadêmico. Além disso, devem apresentar o Currículo (máximo de duas páginas), histórico escolar da universidade com tradução juramentada, quatro cartas de recomendação eletrônicas, um vídeo de apresentação e um essay dividido em três partes.

>> Saiba mais AQUI.

> Bolsas Fulbright para Doutorado sanduíche nos Estados Unidos:

A comissão Fulbright está oferecendo, até 01 de outubro, 30 bolsas de nove meses de duração para doutorado sanduíche nos EUA. Nesta modalidade, alunos regularmente matriculados em um doutorado no Brasil realizam parte do programa em uma instituição de ensino nos EUA. Ao término da bolsa, retornam e permanecem aqui para finalização de seus créditos e defesa de tese.

As bolsas são para o ano letivo de 2018/2019 e contemplam todas as áreas. As candidaturas devem ser feitas online até 1º de outubro de 2017.

Para se candidatar, interessados devem ser brasileiros e residir no Brasil durante todo o processo seletivo. Além disso, devem estar matriculados em um curso de doutorado no Brasil, apresentar proficiência em inglês (TOEFL ou IELTS), carta convite do orientador nos EUA e não acumular esta bolsa com outras para doutorado no exterior.

>> Saiba mais AQUI.

