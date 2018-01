Conheça o programa Cargill Global Scholars

Projeto oferece apoio financeiro para despesas relacionadas à vida acadêmica e mentoria empresarial para desenvolvimento de jovens estudantes. Confira!

O Programa Cargill Global Scholars, que tem por objetivo formar novos líderes ao redor do mundo, é uma iniciativa da empresa multinacional Cargill em parceria com o Institute of International Education (IIE). Além do apoio financeiro de 2,5 mil dólares por até dois anos, para auxiliar com quaisquer despesas relacionadas à vida acadêmica, os estudantes selecionados têm a oportunidade de vivenciar a experiência de liderança por meio de seminários, eventos de networking e programa de mentoria com executivos da empresa.

Este ano, para a quarta edição do programa, o alto desempenho acadêmico e o espírito de liderança foram fundamentais para a escolha dos nove brasileiros matriculados no segundo ano em uma das universidades parceiras. Candidatos que apresentaram um bom nível de inglês – para poder participar de atividades no idioma – e estudantes de Engenharia de Produção, Industrial, Mecânica, Elétrica, Agronômica, Tecnologia de Alimentos e Nutrição, tiveram prioridade.

Para o presidente da Cargill, Luiz Pretti, este projeto é uma excelente oportunidade, rica em conhecimento e experiências para a formação de uma nova geração de líderes. “Estes estudantes trazem o futuro do país em suas mãos e poderão ser os grandes líderes do mundo. Temos orgulho de fazer parte disso”, ressalta.

Além da ajuda com as despesas, os estudantes selecionados participaram, em agosto, de um seminário sobre liderança e de uma série de atividades criadas para aprimorar o pensamento crítico e capacitá-los para trabalhar em grandes empresas mundiais. E a partir do segundo ano, participarão do Programa de Liderança Global na sede da Cargill em Minneapolis, nos Estados Unidos.

Ficou interessado? Conheça todos os detalhes do Cargill Global Scholars no site do programa e prepare-se: a próxima edição será em Agosto de 2017. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online.

Para participar você deve apresentar os seguintes requisitos:

– Ter cidadania Brasileira

– Estar matriculado em uma das universidades parceiras:

. Faculdade Zumbi dos Palmares

. Universidade de São Paulo (USP: São Paulo, São Carlos, Ribeirão Preto, Piracicaba-ESALQ, Pirassununga)

. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

. Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

. Universidade Federal de Goiás (UFG)

. Universidade Federal do Paraná (UFPR)

. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

. Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

. Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

– Estar regularmente matriculado no segundo ano da universidade

– Demonstrar alto desempenho acadêmico

– Demonstrar alto potencial de liderança

Atenção especial será dada a candidatos que:

– Possam demonstrar necessidade sócio-econômica

– Façam parte de um dos grupos de menor representação: mulheres, afro-descendentes

– Demostrem um nível de inglês que permita a execução de atividades no idioma

– Estudem em uma das seguintes áreas: Engenharia de Produção, Engenharia Industrial, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Agronômica/Agronomia, Tecnologia de Alimentos/ Engenharia de Alimentos, Nutrição.

Sobre o Cargill Global Scholars:

O Cargill Global Scholars é um programa de dois anos que, desde 2013, oferece apoio financeiro para alunos graduados no Brasil, China, Índia, Rússia, Indonésia e Estados Unidos. O programa também inclui desenvolvimento de liderança através de seminários, eventos de networking e programa de mentorship com executivos. O Global Scholars já formou 178 estudantes do mundo todo que representam mais de 60 universidades. E esse número deve chegar a 240 até o final de 2016.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.