Conheça 18 universidades portuguesas que aceitam o Enem

Já pensou em fazer sua graduação em Portugal? Confira as universidades portuguesas que aceitam as notas do Enem na candidatura para graduação!

Estudantes brasileiros podem usar o Enem para ingressar em 18 universidades portuguesas. Cada uma delas tem seu próprio método de seleção e de exigência de notas no exame.

O número de vagas disponíveis para estrangeiros nos cursos e os documentos necessários para a candidatura podem ser encontrados nos sites de cada instituição de ensino.

A única exceção na seleção pelo Enem é para o curso de Medicina. É que a legislação portuguesa só permite que estrangeiros entrem para este curso através do vestibular tradicional.

Apesar de públicas, as universidades portuguesas são pagas e cobram anuidades, chamadas de “propinas”. Para alunos estrangeiros, os custos variam de 3000 a 7000 euros anuais, excluindo as taxas de inscrição e admissão. No entanto, existe a possibilidade de conseguir bolsas de incentivo e bolsas de estudo, que reduzem o valor das anuidades em até 40%. Todas essas informações podem ser encontradas nos sites das instituições de ensino.

Confira as 18 universidades portuguesas que aceitam o Enem:

1. Universidade de Coimbra: aceita candidaturas de estudantes brasileiros com diploma de ensino médio, e que tenham feito o Enem em 2016, 2015 ou 2014. Como as notas do Enem têm pesos diferentes para cada curso, consulte a tabela de ponderação no site da UC.

Período de candidatura: primeira fase – até 11 de janeiro; segunda fase – 1 de fevereiro a 15 de abril; terceira fase – 13 de junho a 13 de julho.

Contato: candidaturas-internacionais@uc.pt

Telefone: +351 239 247 195

2. Universidade do Aveiro: alunos brasileiros com diploma do Ensino Médio e que tenham feito o Enem podem candidatar-se para os cursos de licenciatura e mestrados integrados. Dúvidas sobre o processo de candidatura podem ser sanadas através do e-mail: candidaturas@ua.pt

Período de candidatura: primeira fase – 20 de abril a 15 de maio; segunda fase – 6 de julho a 14 de agosto.

Contato: gri@ua.pt

Telefone: +351 234 370 060

3. Universidade dos Açores: aceita candidaturas de brasileiros com ensino médio completo e com uma nota igual ou superior a 500 no Enem de 2016, 2015 ou 2014.

Período de candidatura: primeira fase – 17 de janeiro a 02 de fevereiro; segunda fase – 20 de março a 23 de abril; terceira fase – 19 de junho a 16 de julho.

Contato: gri@uac.pt

Telefone: +351 29665 0406

4. Universidade da Beira Interior: aceita as notas das três últimas edições do Enem imediatamente anteriores ao período em que o estudante deseja ingressar. Confira as notas exigidas AQUI.

Período de candidatura: Até 20 de janeiro.

Contato: inter@ubi.pt

Telefone: +351 275 319 700

5. Universidade do Algarve: candidatos brasileiros a um curso de graduação devem apresentar um mínimo de 500 pontos na prova de redação e pelo menos 475 pontos em cada uma das provas restantes do Enem. Candidatos muito bem classificados podem receber uma redução em sua anuidade no valor de 1.100 euros. Saiba mais AQUI.

Período de candidatura: primeira fase – até 22 de janeiro; segunda fase – 1 de março a 15 de abril; terceira fase – 6 de junho a 8 de julho.

Contato: internacional@ualg.pt

Telefone: +351 289 800 117

6. Instituto Politécnico de Leiria: aceita candidaturas de estudantes brasileiros que tenham feito o Enem nos últimos 5 anos e que tenham diploma do Ensino Médio. As notas do Enem tem pesos diferentes para cada curso e podem ser consultadas AQUI. O IPLeiria oferece aos melhores alunos, bolsas de estudo parciais que reduzem o valor da taxa anual do curso de licenciatura ou mestrado.

Período de candidatura: A partir de junho – datas para 2017 ainda não definidas.

Contato: gmci@ipleiria.pt

Telefone: +351 244 860 448

7. Instituto Politécnico de Beja: aceita candidaturas de estudantes brasileiros que fizeram o Enem em 2016, 2015 ou 2014 e que tenham diploma do Ensino Médio. As notas de corte dependem das exigências de cada curso. Saiba mais AQUI.

Período de candidatura: primeira fase – 4 de maio a 29 de junho; segunda fase – 17 de agosto a 25 de setembro.

Contato: acesso.ensino.superior@ipbeja.pt

Telefone: +351 284 314 400 (extensão 02005 ou 02008)

8. Instituto Politécnico do Porto: considera o valor médio dos resultados de desempenho em cada uma das áreas de conhecimento e de redação do Enem, convertida na escala de classificações portuguesa (0 a 200). Brasileiros selecionados tem desconto na anuidade como participantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Período de candidatura: primeira fase – 6 de maio a 6 de junho; segunda fase – 1 a 22 de agosto.

Contato: ges@sc.ipp.pt

Telefone: +351 225 571 016

9. Instituto Politécnico Portoalegre: considera o desempenho do estudante em uma das três últimas edições do Enem.

Período de candidatura: 2 de maio a 30 de junho.

Contato: servicos.academicos@ipportalegre.pt

Telefone: +351 245 301 533

10. Instituto Politécnico do Cávado e do Ave: também considera o valor médio dos resultados de desempenho em cada uma das áreas de conhecimento e de redação do Enem, convertida na escala de classificações portuguesa. As exigências variam de acordo com o curso, saiba mais AQUI.

Período de Candidatura: até 10 de julho.

Contato: geral@ipca.pt

Telefone: +351 253 802 190

11. Instituto Politécnico de Coimbra: brasileiros que tenham concluído o Ensino Médio, não tenham nacionalidade portuguesa ou de algum estado membro da União Europeia e que tenham feito o Enem nos três últimos anos podem candidatar-se ao IPC. A classificação mínima é de 100 (escala 0-200).

Período de candidatura: primeira fase – 1 de janeiro a 31 de março; segunda fase – 1 de maio a 31 de agosto.

Contato: ipc@ipc.pt

Telefone: +351 239 802 359

12. Instituto Politécnico de Guarda: estudantes brasileiros com ensino médio completo e que tenham feito o Enem nos três últimos anos, podem candidatar-se ao IPG.

Período de candidatura: primeira fase – 2 de fevereiro a 31 de março; segunda fase – 1 de junho a 10 de julho.

Contato: info.ipg@ipg.pt

Telefone: +351 271 220 162

13. Universidade de Lisboa: estudantes brasileiros que tenham finalizado o ensino médio e realizado o Enem nos últimos dois anos, devem entrar em contato diretamente com a universidade para conhecer as exigências de candidatura através deste exame.

Período de candidatura: primeira fase – até 14 de abril; segunda fase – 15 de abril a junho; terceira fase – até 30 de outubro.

Contato: estudanteinternacional@ulisboa.pt

Telefone: +351 210 170 103

14. Universidade do Porto: permite a utilização dos resultados do Enem para seleção de brasileiros aos cursos de licenciatura e mestrado integrado (1.º ciclo).

Período de candidatura: segunda fase – 14 a 24 de abril; terceira fase – 30 de junho a 19 de julho.

Contato: acesso.es@reit.up.pt

Telefone: +351 220 408 237

15. Universidade da Madeira: a UMa aceita candidaturas de estudantes brasileiros que fizeram o Enem em 2016, 2015, ou 2014 e que tenham diploma do Ensino Médio. As notas do Enem têm pesos diferentes para cada curso. Consulte a tabela de ponderação para saber mais.

Período de candidatura: primeira fase – 1 de dezembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017; segunda fase – 13 de março a 30 abril; terceira fase – 5 de junho a 31 de agosto de 2017.

Contato: apoio.estudante@mail.uma.pt

Telefone: +351 291 705 270

16. Instituto Politécnico de Viseu: candidatos brasileiros devem ter Ensino Médio completo e serão seriados segundo a maior das classificações obtidas nas provas que integram o Enem (excluída a Redação). As notas do Enem serão convertidas para a escala portuguesa que vai de 0 a 200. Saiba mais AQUI.

Período de candidatura: para 2017 as datas ainda não foram divulgadas.

Contato: ipv@pres.ipv.pt

Telefone: +351 232 480 500

17. Instituto Politécnico de Santarém: o IPSantarém começou a aceitar o Enem como forma de ingresso em seus cursos em julho de 2016. Para saber mais detalhes sobre as exigências do instituto, entre em contato com o gabinete de mobilidade internacional: ceu.martins@ipsantarem.pt ou gmci@ipsantarem.pt

Período de candidatura: para 2017 as datas ainda não foram divulgadas.

Telefone: +351 243 322 427

18. Universidade do Minho: a UM aderiu ao Enem no final de 2016. Lá estudam hoje mais de 500 brasileiros, que representam o maior grupo de estrangeiros da instituição. Os alunos brasileiros que se candidatarem via Enem vão concorrer às vagas destinadas aos estudantes internacionais.

Período de candidatura: primeira fase – 18 de janeiro a 22 de fevereiro; segunda fase – 3 a 26 de abril; terceira fase – 12 de junho a 12 de julho.

Contato: estudar-na-uminho@reitoria.uminho.pt

