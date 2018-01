O EURAXESS Science Slam, concurso de fomento a criatividade na comunicação científica, está com as inscrições abertas.

Estão abertas as inscrições para a 4a edição do concurso de comunicação científica EURAXESS Science Slam. Desenvolva uma ideia original para apresentar seu projeto de pesquisa ao mundo!

O EURAXESS Science Slam é um concurso em comunicação científica que oferece a pesquisadores ativos no Brasil (mestrandos em diante), de qualquer área e nacionalidade, a chance de mostrar seu trabalho, talento oral e criatividade para membros da comunidade científica e do grande público de uma maneira divertida.

Os cinco melhores candidatos serão convidados pela EURAXESS Links Brazil a participar da final no Rio de Janeiro, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (entre 17 e 23 de outubro de 2016) com tudo pago. Além disso receberão um coaching individual antes da final e participarão de um workshop de comunicação científica que terá como foco “Técnicas de apresentações para cientistas” e contará com a presença de Marco Andrade Brandão do TedX Rio.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os finalistas serão avaliados com base em sua capacidade de capturar a atenção da audiência com uma apresentação precisa, acessível e original do seu tema de pesquisa. Suas performances deverão ser apresentadas em até 10 minutos para um público variado que, juntamente com um júri de pesquisadores e comunicadores, escolherá o melhor candidato.

O vencedor receberá como prêmio uma viagem à Europa em 2017 e poderá visitar o instituto europeu de pesquisa de sua escolha.

Os pesquisadores interessados tem até 15 de setembro para enviar sua candidatura. Complete AQUI o formulário de inscrição.

Leia AQUI os termos e condições do concurso. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail brazil@euraxess.net

EURAXESS é uma iniciativa da Direção geral de Pesquisa e Inovação da Comissão Europeia que promove o desenvolvimento de carreira e a mobilidade de pesquisadores.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.