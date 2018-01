Concurso cultural “Quero estudar na França” edição “A França no Brasil”

Concurso da Campus France Brasil vai premiar as melhores imagens com cursos de um mês em Paris e Nice. Participe!

O que você acha de passar um mês em Paris estudando na Sorbonne com tudo pago? Concorra a este prêmio, enviando uma fotografia com o tema “A França no Brasil” para a Campus France Brasil e peça aos seus amigos para votarem na sua imagem!

A França marca sua presença no Brasil através dos noticiários, cinema, da música, arte e gastronomia. Sua influência se faz sentir em nossa arquitetura, idioma e até em pequenos detalhes do dia-a-dia! Conte, em uma única imagem criativa e inspiradora, onde e como você vê a França no Brasil.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro colocado vai ganhar um curso de “Civilisation Française” na Sorbonne (Paris) com duração de um mês. O prêmio inclui hospedagem e passagem aérea cedida pela Air France – KLM. O segundo colocado vai ganhar um curso de francês com duração de um mês na alpha.b (Nice) e hospedagem.

>> Envio de imagens: até o dia 9 de março de 2016

>> Votação: entre 10 e 14 de março de 2016

As cinco fotos mais votadas pelo público e as cinco fotos escolhidas pela comissão julgadora serão as finalistas, anunciadas no dia 15 de março de 2016.

As vencedoras serão escolhidas pela Comissão Julgadora e anunciadas no dia 17 de março em um grande evento, a Soirée Campus France Brasil, que acontecerá simultaneamente em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

>> Antes de se inscrever, conheça o regulamento do concurso. Para participar, acesse a página do concurso no site da Campus France Brasil.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: Campus France Brasil