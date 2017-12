Concorra a bolsas de estudo para o master em food design na Itália

Depois do enorme sucesso da primeira edição, que contou com a participação de 24 estudantes de 15 nacionalidades diferentes, a SPD Scuola Politecnica di Design e o IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione apresentam para o ano de 2016, o Master em Food Design, único em seu gênero, com conteúdo exclusivo, professores renomados e a colaboração de empresas multinacionais.

O curso terá início em 29 de fevereiro, em Milão, cidade que depois de sediar a Expo 2015 para discussão do tema “Alimentar o planeta, energia para a vida”, se tornou também capital da alimentação – além da moda e do design.

O Master em Food Design tem o apoio da PepsiCo, que oferece duas bolsas de estudo: uma de 100% (integral) e outra de 50% (parcial).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Podem concorrer às bolsas profissionais formados em design, design gráfico e arquitetura. Os interessados devem enviar CV e portfólio até o dia 22 de janeiro de 2016 para o email: info@masterfoodesign.com

O master foi criado com o objetivo de formar novos profissionais e atualizar quem já trabalha no ramo. O espanhol Marti Guixé, pioneiro no ramo de food design, é um dos idealizadores do curso e vai coordenar alguns dos workshops que serão realizados durante o ano letivo.

O curso ainda conta com a presença de professores qualificados e designers reconhecidos mundialmente como Stefano Giovannoni, Francesca Sarti di Arabeschi di Latte, Marije Vogelzang e Martin Hablesreiter.

O Master em Food Design é um curso full time (580 horas), ministrado em inglês e oferece aos participantes a possibilidade de estagiar por 3 meses. Saiba mais detalhes AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.