Concorra a 5 bolsas de estudo para masters de design na Itália

Concurso da Scuola Politecnica di Design oferece 5 bolsas de estudo para cursos de mestrado nas áreas de Industrial Design, Interior Design, Visual Design, Transportation and Car Design e Web Digital Design.

A Scuola Politecnica di Design, primeira instituição italiana de formação na área de pós-graduação em design, promove a primeira edição do concurso “Design Master Scholarships 2016”.

Candidatos entre 21 e 44 anos, podem concorrer a 5 bolsas de estudo para cursos de mestrado nas áreas de Industrial Design, Interior Design, Visual Design, Transportation and Car Design e Web Digital Design, todos reconhecidos pelo MIUR (Ministério Italiano da Educação).

O tema do concurso é “design students make a better world” e os candidatos devem desenvolvê-lo de acordo com o curso escolhido.

Expresse seu talento. Você pode contribuir para um mundo melhor através de suas ideias e conceitos. Apresente seu projeto. Revele seu ponto de vista sobre espaços, programas e novos produtos sustentáveis, fundamentais para um planeta melhor. O seu design é fundamental para isso!

Os projetos selecionados serão publicados no site do concurso “Design Studies Competition” onde os internautas poderão votar, fazer comentários e tornar-se fãs das suas ideias. Informações também serão compartilhadas no feed de notícias do facebook.

>> O prazo para apresentação de projetos é 08 de Abril de 2016 e a inscrição ser feita

> Conheça todos os detalhes desta competição na página do evento.

Fonte: Scuola Politecnica di Design.