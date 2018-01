“Compre um doce e ajude-me a realizar um intercâmbio Voluntário” – um projeto de Yuri Magalhães Silva!

Yuri Magalhães Silva é um desses jovens que quando você conhece, sorri.

Empreendedor, cheio de garra e vontade de crescer, procura, por conta própria, fazer seus sonhos se tornarem realidade.

Estudante de Relações Internacionais na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – FECAP, em Julho deste ano criou o projeto “compre um doce e ajude-me a realizar um intercâmbio”.

Seu objetivo é levantar dinheiro para realizar um novo intercâmbio pela AIESEC*. Sim, ele já fez um intercâmbio voluntário pela instituição para a Rússia em 2012 e ficou tão impactado com a experiência que quer ir de novo!

Yuri vende seus doces nas lojas da Vila Gustavo, zona norte de São Paulo e em várias universidades da Capital: FECAP, FMU, Insper, Belas Artes, PUC e ESPM. Brigadeiros, Beijinhos e Bicho de pé por apenas R$ 1 (um Real). Todo o lucro das vendas dos doces é destinado ao pagamento das passagens e das taxas para participar do intercâmbio.

Em Outubro deste ano, Yuri foi selecionado pela AIESEC do Insper para fazer um novo intercâmbio. O contrato já está assinado. Agora ele só tem que procurar um projeto impactante entre os 126 países disponíveis. Um projeto no qual possa incentivar a liderança em crianças e jovens e promover conhecimento em sustentabilidade, meio ambiente, cultura etc. E tem que vender muitos doces!

O projeto “Compre um doce e ajude-me a realizar um intercâmbio Voluntário” vai ser rodado até dezembro de 2014.

Ajude Yuri a realizar seu intercâmbio, compre doces, compre MUITO DOCES!

PARA CONHECER MAIS SOBRE O CARDÁPIO DE DOCES E SOBRE PROJETO VISITE O BLOG: http://yurimagalhaes0.wix.com/intercambiodoyuri

*Conheça mais sobre a AIESEC: http://www.aiesec.org.br

