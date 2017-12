Cientistas brasileiros se apresentam em evento internacional de comunicação científica

Competidores do FameLab apresentarão temas científicos de forma lúdica e criativa em 05/05 no Museu do Amanhã (RJ). Evento será aberto ao público, com entrada gratuita.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A final nacional do FameLab, competição de comunicação científica presente em mais de 30 países, será realizada em 5 de maio no Museu do Amanhã, Rio de Janeiro. Dez cientistas brasileiros que disputam uma vaga na etapa internacional, que ocorre em junho, na Inglaterra, terão três minutos para apresentar seus temas de forma lúdica e criativa.

O evento é aberto ao público. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online . O FameLab é um dos maiores concursos de comunicação científica do mundo.

Para participar do FameLab, pesquisadores de todo o Brasil enviaram vídeos dinâmicos e divertidos, de até 3 minutos, em que apresentaram um tema científico direcionado ao público leigo. Sucesso em todos os países onde está presente, o FameLab incentiva o desenvolvimento das competências de comunicação entre pesquisadores, aproximando a pesquisa científica do público em geral.

A seleção ficou a cargo de um painel de jurados composto por cientistas e especialistas em comunicação. Na semifinal, que vai acontecer em 2 de maio, os participantes deverão subir ao palco e apresentar os tópicos científicos ao vivo para o júri e convidados. Dos 20 competidores da semifinal, 10 serão classificados para a grande final. E terão a honra de participar de um workshop exclusivo de comunicação científica com Malcolm Love, especialista britânico no tema, ex-apresentador e produtor da rede de televisão britânica BBC.

O vencedor brasileiro terá uma oportunidade única: apresentar-se em um dos mais prestigiados eventos científicos do mundo, o Festival de Ciência de Cheltenham, no Reino Unido. O evento reúne cientistas do mundo inteiro e acontece entre 6 e 11 de junho.

O FameLab é realizado no Brasil pelo British Council em parceria com CNPQ, CONFAP, FAPESP e Museu do Amanhã.

>> SERVIÇO

FameLab – competição internacional de comunicação científica

Final nacional: 05 de maio de 2017

Local: Museu do Amanhã, Rio de Janeiro/RJ

Horário: 18h às 21h

Inscreva-se AQUI.